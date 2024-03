Acusan a Kate Middleton de usar IA en el video donde anunció que padece cáncer

Kate Middleton está de nueva cuenta envuelta en la polémica, si no es que no ha salido de ella. Esta vez se dice que la princesa de Gales habría editado el video donde anunció su padecimiento de cáncer, y es que las teorías de la conspiración en torno a la situación de quien sería reina consorte no paran, pues se especula que está más grave de lo que ha confirmado ella misma.

En redes sociales se hizo un comparativo de las imágenes en las que aparece la esposa del príncipe William y en ellas descubrieron detalles que hacen sospechar que se trata de un video donde se utilizó Inteligencia Artificial. Esta polémica surge luego de haber todo un escándalo por la foto publicada con motivo del Día de las Madres, donde la propia Kate aceptó que había sido editada digitalmente.

Preocupa la salud de la princesa de Gales. Foto: The Royal House

Kate Middleton habría editado el video donde anunció su enfermedad

De acuerdo con la versión que se ha viralizado en la red social X, el video de Middleton retomó imágenes antiguas de la princesa, pues enlistan una serie de detalles que hacen sospechar el uso de Inteligencia Artificial en este mensaje, además que se trató de una locación utilizada hace siete años y ella aparecía con el mismo look. A continuación enlistamos los detalles que ponen en duda la originalidad de este video:

El brazo tiene movimientos IA La boca se desfigura; dientes IA; no hay arrugas de expresión; no está su lunar El cabello tiene forma y movimientos IA El fondo sin movimientos, parece un cuadro Locación y outfit de hace 7 años

Esas razones ponen en duda la salud de la princesa de Gales, pues aseguran que la casa real británica está ocultando algo "grave" por lo que no se le ha visto a Kate Middleton en los últimos meses. Ahora bien, es sabido que la monarquía británica tiene gran recelo de sus asuntos familiares y llevan con mucho hermetismo lo que acontece dentro de sus residencias, por lo que no es extraño que no digan abiertamente qué está pasando.

Incluso hay quienes aseguran que la fue una doble la que apareció en las recientes fotografías donde se le ve junto al príncipe William. Y es que si ponemos mucha atención en la imagen el rostro se ve diferente, mucho más delgada y con una expresión distinta. No obstante todas estas son teorías de especulación sin que nada esté confirmado o desmentido por la monarquía que lideró Isabel II por generaciones.