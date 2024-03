¿Cómo queda el abecedario, sin la ch y la ll a partir de este 2024, según la Academia Mexicana de la Lengua?

Las letras, son esos símbolos que nos ayudan a comunicarnos y aunque mucho se piense que este sistema es inamovible, la realidad es que tanto las palabras como la lengua misma se encuentran en constante cambio, por lo que no es raro presenciar el surgimiento de nuevas palabras o, incluso, la modificación de sistemas como lo es el Abecedario. Es por ello que hace un par de semanas la Real Academia Española (RAE) dio a conocer que oficialmente se ha eliminado la "CH" y la "LL" del abecedario, sufriendo una ligera modificación.

De acuerdo con la información proporcionada por la RAE, la "CH" y la "LL" ya no serán consideradas letras, sino dígrafos, por lo que se ha tomado la decisión de eliminarlas oficialmente del Abecedario y aunque algunas maestras de educación primaria afirman que han pasado varios años desde que los planes de estudio incluían estos dígrafos en el abecedario tradicional, el pasado 14 de marzo se hizo oficial esta noticia. De esta manera, el abecedario en español quedará conformado por 27 letras las cuales son:

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Históricamente, el abecedario español incluía los dígrafos "CH" y "LL" como letras individuales, denominadas "che" y "elle", respectivamente, representando fonemas únicos en el idioma español. No obstante, en la actualidad, estos no son considerados como parte del abecedario estándar debido a que, técnicamente, no son letras en sí mismas, ya que no son unidades gráficas mínimas e indivisibles. En cambio, son dígrafos, es decir, combinaciones de dos letras distintas (como "CH" y "LL"), lo que los diferencia de las letras convencionales, afirma la RAE.

¿Qué es un dígrafo, según la RAE?

Según la Real Academia Española (RAE), un dígrafo es una secuencia de dos letras que representa un único sonido o fonema, esta combinación de letras puede ser necesaria para representar fonemas que no pueden ser expresados por una sola letra en el sistema de escritura. Algunos ejemplos comunes de dígrafos en español son "CH", "LL", "RR", "GU", "QU", entre otros. Estos dígrafos tienen un valor fonético particular y se utilizan en palabras donde ese sonido específico está presente.

Aunque los dígrafos "CH" y "LL" ya no se incluyan en el abecedario estándar del español, su eliminación no implica que desaparezcan del sistema gráfico del idioma, por lo que estos signos seguirán siendo utilizados en palabras donde sean necesarios para representar sonidos específicos, simplemente dejarán de ser considerados como parte del abecedario oficial.

En los diccionarios, las palabras que comiencen con estos dígrafos serán ubicadas según las letras individuales que los conforman, es decir, "C" o "L", este ajuste se alinea con el orden alfabético latino universal, el cual fue establecido durante el X Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española en 1994. Desde entonces, este orden se ha aplicado de manera consistente en todas las obras académicas relacionadas con el idioma español, lo que refleja la evolución constante del idioma y su adaptación a las necesidades y convenciones lingüísticas actuales.