Las 2 "letras" que se eliminan del abecedario español: estas son las razones

Seguramente ya te enteraste que la Real Academia Española (RAE), la institución que se encarga de regularizar el idioma español, eliminó permanentemente dos "letras" del abecedario, esta decisión por supuesto resultó polémica y generó diversas reacciones por parte de los usuarios de redes sociales.

"Chales ahora la CH , Y y la Ll se eliminan de la ortografía de la lengua española como la ven? ahora sí que Chihuahua ya no se llamará así", "El lenguaje inclusivo no aporta valor al lenguaje. Tú mismo das un ejemplo claro, se eliminan la ch y ll porque no aportan valor, existen las letras que sirven para expresar las palabras que las contienen. Evolucionar debe ser para mejorar", son algunos de los comentarios que se pueden leer en X, antes Twitter.

¿Por qué la ch y la ll ya no forman parte del abecedario?

De acuerdo con la Real Academia Española la "ch" y la "ll" ya no forman parte del abecedario español debido a que no son letras, sino dígrafos, es decir, grupos de dos letras que representan un solo fonema y ningún dígrafo como por ejemplo "qu" (esquina) "gu" (guiño), "rr" (carro), se consideran en el alfabeto.

¿Cuáles son las letras del abecedario español?

Al eliminarse de manera definitiva los dígrafos "ch" y "ll", del alfabeto español, sólo quedarán las letras o grafemas que representan un solo fonema, por lo que constará únicamente de 27 letras: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

De esta manera, señala la RAE, el español se asemeja al resto de las lenguas de escritura alfabética, en las que se contemplan sólo en el abecedario aquellos signos simples; sin embargo, aclara que al eliminar la ch y ll, no significa que desaparecerán del sistema gráfico del español, por lo que continuarán empleándose como hasta ahora en la escritura de las palabras en español como por ejemplo chico, abochornar, o calle o rollo.

¿Cuándo se incluyeron los dígrafos ch y ll en el abecedario?

En 1754 fue publicada la segunda edición de la ortografía académica, ahí se consideraron como letras del abecedario español los dígrafos ch y ll, pero con los nombres respectivos de che y elle). La RAE señala que esto ocurrió porque se usaban para representar de modo inequívoco y exclusivo un fonema del español.