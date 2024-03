Luna de azúcar: estos son los signos que se encuentran con abundancia y dinero desde HOY y hasta semana santa

Este 21 de marzo, el cielo tendrá la primera Luna llena de la primavera, que también se le conoce como Luna de azúcar, en referencia al equinoccio, que esta vez trae noticias para Tauro, Leo, Virgo y Escorpio, quienes tendrán que tomar medidas preventivas para evitar las malas rachas.

Tauro, signo que corresponde a los nacidos entre el 20 de abril y el 20 de mayo tiene asegurado ese negocio que siempre han querido cerrar desde semanas. Es posible que esto te traiga algunas repercusiones, ya que te culparán de algo que se saldrá de tu control, pues no eres quien fija los números con los que trabajas, ni con las opciones que tienes para persuadir.

Los signos en cuestión tendrán una gran bendición gracias a esta fase lunar.

Leo, signo de los nativos entre el 23 de julio y el 22 de agosto guarda una dura verdad proveniente de tu amigo o amiga que dolerá, pero sobre todo molestará mucho porque quieres su aprobación y no la tendrás, ya que ella considera que quien está faltando eres tú. La rabia te hará decir cosas bastante hirientes de las que más adelante te arrepentirás y también a actuar de una forma inmadura que solo complicará el panorama.

Si sos nacido entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre, y por ende tu sol está en Virgo, Ciertamente tienes muchas carencias en tu relación, pero no esto no es justificativo para dejes de lado la lealtad a tu pareja. Para la situación y si realmente sientes que ya no puedes más, entonces termina, pero no juegues con los sentimientos de quienes te aman.

Finalmente están los nacidos entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre, que son nativos de Escorpio. Estas personas están concentradas en su teléfono y no dan cuenta de los peligros que le rodean. Será un mal rato que pasarás si tu móvil no aparece y ni contar que ahora tendrás que destinar parte de tu dinero en comprar otro equipo.

