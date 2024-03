Horóscopos de primavera: 3 signos que tendrán de frente el éxito el 21 de marzo

Está por llegar la primavera, con ella un cúmulo de buena fortuna para algunos signos del zodiaco, pero deberán enfrentarse a cambios en su vida para poder conseguir los logros que desean, así como la buena fortuna que los astros tienen para ellos. Los horóscopos de primavera nos revelan cuáles son los seis signos del zodiaco que necesitan un cambio para tener éxito el próximo 21 de marzo.

La astróloga española, Esperanza Gracia tiene para ti las mejores predicciones de los horóscopos para que consultes cómo será tu suerte esta semana que va del 18 al 22 de marzo de este 2024. El Sol estará presente en la energía que afectará a todos esta semana, mira cómo re afectará.

Renueva tu energía esta primavera. Foto: Especial

Esta semana damos la bienvenida a la Primavera. El día 20 el Sol ingresa en el signo de Aries y tiene lugar el Equinoccio de primavera. Una energía optimista y aventurera que nos impulsa a asumir nuevos retos sin miedo, así como aprovechar cualquier oportunidad de cambio.

ARIES

Muchas felicidades. El Sol ingresa en tu signo el día 20 y eso que llevas tanto tiempo esperando se puede hacer realidad ahora. Vas a tener una suerte increíble y vienen interesantes novedades a tu vida. Puedes conocer a alguien que te atraiga y te interese.

GÉMINIS

Hay algún asunto pendiente que no te deja relajarte. No rechaces ninguna oportunidad de cambio porque con la llegada de la Primavera es el momento de dar un rumbo nuevo a tu vida. El tema del dinero puede preocuparte; controla los gastos y no persigas imposibles.

CÁNCER

LEO

Eres tan buena persona que no eres capaz de negarte a las demandas de los demás… No cambies, Leo, que tu generosidad se va a ver recompensada muy pronto. La Luna en tu signo el 20 y 21 puede traer a tu vida acontecimientos afortunados que te harán feliz.

ESCORPIO

La Luna activa tu energía y vas a estrenar la Primavera con entusiasmo, alegría y ganas de hacer mil cosas. Venus bien aspectado te ofrece un momento mágico para el amor, para vivir relaciones casi predestinadas y lograr que las personas se sientan bien a tu lado.

LIBRA

Tendrás ideas brillantes y muy creativas para avanzar y dirigir tus pasos hacia dónde deseas. Eres increíblemente inteligente y ahora es el momento de progresar. Nada ni nadie va a conseguir que te rindas ni que titubees. El 24 es tu día mágico.

Aprovecha la energía del Sol para lograr tus metas. Foto: Pixabay

CAPRICORNIO

Cambia de chip y di adiós a las tristezas para poder disfrutar de las maravillosas oportunidades que la vida va a poner en tu camino en este comienzo de la #Primavera. Lo que inicies estos días, ya sea un trabajo, una relación, un proyecto, será un éxito.

PISCIS

Hasta el día 20 el Sol es tu gran aliado y te aguardan gratas sorpresas. Con el ingreso de Marte en tu signo, el día 22, te vas a apasionar con todo lo que hagas sin dejar que tus temores te frenen. Pueden volver a tu vida personas del pasado que piensan en ti.

ACUARIO

El planeta Marte en tu signo hasta el día 22 te da el impulso que necesitas para cortar de raíz con situaciones que no te aportan nada positivo. No dejes que nadie se inmiscuya en tu vida y toma tus decisiones pensando en tus intereses.

TAURO

Con el benefactor #Júpiter en tu signo, brillarás allí donde estés y te crecerás ante los retos. Nadie podrá hacerte sombra. Si sientes que falta algo en tu vida, ahora es el momento de conseguirlo, y lo que te preocupa se irá resolviendo poco a poco.

SAGITARIO

Algún suceso del pasado está frenando tu vida, pero ahora toca ser diplomático, por mucho q te cueste, y dejar para mejor ocasión alguna conversación q tienes pendiente. Con la llegada de la Primavera, irradiarás un gran atractivo q te vendrá genial para el amor.

VIRGO

Es el momento de liberarte de situaciones e incluso de personas que lo único que hacen es producirte estrés emocional. Busca la calma. La Luna en tu signo, el 22 y 23, te ayuda a afrontar las dificultades con decisión y una gran dosis de realismo.