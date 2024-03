Horóscopo de los ángeles: estos 4 signos del zodiaco recibirán prosperidad y amor desde hoy y hasta el 9 de marzo

Como cada semana, existen mensajes especiales de parte de los ángeles de la guarda de acuerdo a tu signo zodiacal. Este 2 de marzo, te los compartimos. Pueden ser un consejo o advertencia que los seres de luz tienen para ti, todo momento es bueno cuando se trata de conectar con los ángeles.

Aries: El mensaje del Arcángel Samael es que el dolor que sientes en tu cuerpo es porque no has aprendido a soltar el pasado, trata de no establecer tanta cercanía con extraños algunos solo roban tu energía.

Estos ángeles ayudaran a los signos correspondientes a tener fortuna y bendiciones

A Tauro, el Ángel Hamabiel le indica que todo lo que empiece en este año, trate de terminarlo, que no se distraiga del objetivo, y tenga presente que nadie más sabe lo mucho que se esfuerza para tener lo que tienes.

Leo: El mensaje especial de tu ángel de la guarda (Arcángel Miguel) te dice que si no puedes olvidar a esa persona es porque dejaron algo inconcluso, es no haber cerrado bien el círculo. Trata de no dejar nada suelto porque se convierte en un pasado, pesado.

Estos ángeles ayudaran a los signos correspondientes a tener fortuna y bendiciones

Finalmente está Capricornio, que con el acompañamiento de Cassiel, deberá tener presente que los consejos de las personas sabias deben ser bien recibidos, eres un ser lindo y bondadoso, nunca olvides que hay lecciones por cumplir

SIGUE LEYENDO:

Los 3 signos de mujer que multiplicarán su sueldo desde hoy y hasta el 15 de marzo, según los astros

Horóscopo de los ángeles: estos 4 signos del zodiaco recibirán abundancia y paz desde hoy y hasta el 10 de marzo