En cuántos capítulos de Los Simpson salió Barney Gumble bien peinado

Los personajes de Los Simpsons guardan muchos secretos acerca de su vida. No conocemos al cien por ciento la historia de varios de los miembros secundarios de la caricatura, pero hay datos que los fanáticos han recopilado, unos más importantes que otros, algunos que más bien son especulaciones o teorías. No es el caso de Barney Gumble, quien ha sido visto bien peinado, vestido de gala y siendo todo un adonis. Aunque no lo creas.

Barney Gumble es uno de los mejores amigos de Homero. Generalmente nunca tiene un empleo (aunque se ha creado unos cuantos en los que no dura), vive con su madre y se la pasa todo el día en la Taberna de Moe, parece que tiene problemas con la vida que no ha querido atender, más que en unas cuantas ocasiones.

¿Qué tiene de especial Barney Gumble que lo hace uno delos favoritos?

Crédito: The Simpsons

Ha tenido algunos momentos increíbles dentro de la historia de la familia Simpson; por ejemplo, cuando lo descubrieron en el baño cantando con una voz envidiable y formó parte de Los Borbotones, la banda que hizo famosos a Homero, Skinner, Apu, además de a su querido amigo.

También ganó un concurso de cine aunque pueda parecer difícil de creer. Aunque muchas veces ha demostrado sus cualidades creativas, parecería que un cortometraje es bastante difícil de dirigir, pero su proyección hizo llorar a todos en la sala, a excepción de un juez, Homero, quien quería votar por la ingle en la bola.

¿En cuántos capítulos aparece peinado Barney Gumble?

Barney es conocido por su aspecto desaliñado y su comportamiento descuidado, lo que es parte integral de su caracterización, de sus comedia. En algunas ocasiones lo hemos visto perfectamente peinado, contrario a lo que se muestra todos los días.

Crédito: The Simpsons

Por ejemplo, está ese capítulo donde Barney prueba por primera vez una cerveza. Está con Homero, los dos muy cerca de ir a la universidad, cuando de pronto le dan una bebida Duff y le explota la mente, se queda enganchado de la bebida. Entonces tenía un peinado excelente. En el capítulo 9 de la Cuarta Temporada, “Don Barredora”.

Sucede lo mismo cuando tienen que ir a la NASA, y tanto Homero como Barney hacen algunas interacciones. Entonces le obligan a dejar de beber, convirtiéndose en un excelente elemento para ir al espacio y convertirse en estudiante. Opta en onces por peinarse bien.

Crédito: The Simpsons

También sucede en el ya mencionado capítulo de Los Borbotones. Es el capítulo de la cuarta temporada llamado el Cuarteto de Homero. Al ser una estrella de la música, le obligan a peinarse con un flequillo. La banda finalmente se separa y él vuelve a su vida normal.

A partir de entonces, ha sido una característica verlo sin peinar. Sus aventuras cada día son mas increíbles, al grado de convertirse en un héroe en varias ocasiones, salvándole la vida a sus amigos y a otros personajes de la serie. Es un tipo que guarda muchos secretos.