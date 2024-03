Iniciamos oficialmente con la temporada 2024 de la NFL

El comienzo de esta semana ha sido glorioso para todos los que amamos el deporte de las tacleadas, y es que, después de haber tenido muy pocas novedades acerca de la NFL desde que concluyó el Super Bowl, gracias al inicio de la agencia libre ha habido un frenesí de noticias en estos días, ya que todos aquellos jugadores que se encuentran como agentes libres, a partir del día lunes comenzaron a negociar con los equipos de la liga, pero no es sino hasta el día de hoy en que oficialmente arranca la temporada 2024, por lo que no debemos de entrar en pánico si nuestros equipos favoritos aún no han hecho grandes contrataciones, ya que lo mejor está por venir durante los próximos meses.

A lo largo de los años mucho se ha criticado a los equipos que deciden armarse hasta los dientes mediante la agencia libre, ya que gastar mucho dinero en jugadores veteranos no siempre es la mejor inversión a futuro, por eso los equipos más exitosos siempre van armándose anualmente mediante el Draft, seleccionando jóvenes jugadores y utilizan la agencia libre únicamente para terminar de redondear sus plantillas, haciendo contrataciones muy selectas, en posiciones puntuales.

Esta temporada el tope salarial de los equipos se encuentra por las nubes, ya que nunca se había visto un incremento tan sustancial de un año a otro, como ocurrió en esta ocasión, que pasó de ser de 224.8 millones de dólares el año pasado, a 255.4 millones de dólares, es decir que los equipos cuentan con poco más de 30 millones de dólares extras este año, los cuales utilizarán para retener a sus propias estrellas y para hacerse de nuevos talentos.

Cada nueva temporada los aficionados se encuentran llenos de ilusiones, ya que soñamos con ver campeonar a nuestro equipo favorito, y la agencia libre es el primer gran paso para lograr alcanzar ese sueño, así que, comenzamos con nuestro análisis de las contrataciones más importantes y llamativas realizadas hasta este momento por cada uno de los equipos.

El equipo de Atlanta Falcons se sacó la lotería al haber contratado a Kirk Cousins, quien será su Quarterback durante los próximos cuatro años.

Es muy poco común que un mariscal de campo del calibre de Cousins haya llegado a la agencia libre, ya que, al jugar en una posición tan importante, los equipos generalmente buscan la manera de amarrarlos, sin embargo, este no fue el caso por parte de los Minnesota Vikings, quienes ahora tendrán que buscar hacerse de un nuevo Quarterback para la próxima temporada, ya que Sam Darnold, a quien acaban de fichar junto al corredor Aaron Jones, no se vislumbra como la solución a futuro para el equipo, debido a que Darnold, es un jugador que ha tenido muchos altibajos durante su carrera, ya que suele apanicarse al estar bajo presión.

Mientras tanto, el equipo de Atlanta tendrá una ofensiva de miedo, ya que durante los últimos años se han dedicado a reclutar jugadores ofensivos con mucho talento, los cuales no han tenido la oportunidad de demostrar su capacidad debido a que no habían tenido un buen Quarterback, pero ahora será muy interesante ver la manera en la que Cousins utilizará a sus armas, ya que por por tierra contará con Bijan Robinson, y cuando decida lanzar el balón tendrá a Drake London y Kyle Pitts a su disposición.

Los Steelers son otro de los equipos que siguen añorando encontrar un buen Quarterback, ya que desde la salida del “Big Ben” Roethlisberger, quien fue quien les dio su último anillo de campeonato, no han encontrado alguien que sepa comandar de manera eficiente a la ofensiva. Las constantes lesiones de Kenny Pickett, aunado al pobre desempeño de MitchTrubisky y Mason Rudolph, los orilló a hacerse con los servicios de Russell Wilson para esta temporada, lo cual nos deja con más dudas que respuestas, ya que Wilson viene de haber estado dos años con los Denver Broncos, donde no la pasó nada bien, donde terminó siendo borrado del primer equipo por decisión de su entrenador Sean Payton, quien ya no lo quiso para este año, prefiriendo desembolsar alrededor de 40 millones de dólares, solo para mantener a Wilson lejos de su equipo. Con esto, los Broncos oficialmente se encuentran en plena reconstrucción, motivo por el cual decidieron darle las gracias a muchos de sus jugadores mejor pagados, saneando sus finanzas y dándole así un giro a las malas decisiones que ha tomado la directiva durante los últimos años, lo cual los ha tenido sumidos en una crisis, de la cual tardarán por lo menos un par de años para poder salir de ella.

Para Sean Payton esto es una victoria, ya que lo que eventualmente tendrá la libertad que necesita para poder armar un equipo competitivo a su gusto.

Otro equipo que ha llamado la atención de propios y extraños han sido los Cowboys, quienes han brillado por su ausencia en este inicio de la agencia libre, debido a que Jerry Jones, su propietario, ha decidido mantener la chequera guardada. De hecho, no solo no han hecho contrataciones, sino que dejaron ir al corredor Tony Pollard, quien se suponía que debía de haber sido el gran sucesor de Ezekiel Elliot, pero al parecer le quedó muy grande el puesto, aunque los Tennessee Titans sí confían en él, pero mientras tanto Dallas tendrá que buscarle un remplazo a la brevedad posible, ya que se encuentran muy escasos de jugadores de calidad en esa posición.

Baltimore Ravens será otro de los equipos a seguir en esta nueva temporada, ya que acaban de fichar a Derrick Henry, quien es uno de los corredores más dominantes de los últimos años, por lo que será muy interesante ver cómo se entienden Lamar Jackson y él, ya que todos sabemos que a Jackson le encanta correr con el balón, a pesar de ser Quarterback, aunque su estilo de juego es muy diferente al de Henry, quien es mucho más frontal y utiliza su fuerza para arrollar a sus adversarios.

Con este movimiento, los Ravens dejaron ir a Gus Edwards a los Chargers, quienes durante los últimos años habían tenido al versátil Austin Ekeler como su corredor estelar, pero ahora Ekeler reforzará el ataque terrestre de los Washington Commanders, quienes cuentan con la segunda selección global del Draft, misma que utilizarán para seleccionar a un Quarterback que pueda terminar de reforzar su ataque, ya que a Sam Howell únicamente lo ven como un buen suplente.

Hablando de jóvenes mariscales de campo, los Carolina Panthers saben que es urgente conseguirle armas a Bryce Young, por lo que acaban de traer vía intercambio al receptor Diontae Johnson, proveniente de los Pittsburgh Steelers, aunque será necesario que hagan más fichajes y sobre todo que le den una línea ofensiva que pueda proteger a Young, si no quieren ver desperdiciado todo el potencial de quien fue la primera selección global del Draft del año pasado.

Philadelphia Eagles buscan mantenerse como una de las principales potencias en la Conferencia Nacional, por lo que han sido de los equipos más activos en cuanto a contrataciones se refiere, siendo la más llamativa la de Saquon Barkley, versátil corredor con quien buscarán darle un mayor equilibrio al ataque de los dirigidos por Nick Sirianni, facilitándole a su vez la vida a Jalen Hurts, quien no tuvo su mejor año, pero se encuentra listo para demostrar que es uno de los mejores Quarterbacks de la liga, aunque no será una tarea nada sencilla, ya que con el retiro de Jason Kelce, Hurts tendrá que jugar con otro centro por primera vez en su carrera.

Equipos como los San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs han mantenido un perfil bastante discreto durante estos días, lo cual es comprensible, ya que su principal preocupación es retener a la mayor parte de la base de jugadores que los llevó al Super Bowl. De hecho, Patrick Mahomes acaba de reestructurar su contrato, creando suficiente espacio financiero para que los Chiefs puedan hacer las contrataciones que consideren necesarias para lograr el tricampeonato, lo cual sería toda una hazaña, ya que ningún equipo ha logrado coronarse tres años consecutivos.

El futuro de la ofensiva de Chicago Bears parece estar ligado al talentoso Quarterback Caleb Williams, a quien muy probablemente seleccionarán en el próximo Draft, lo cual dejaría fuera del equipo a Justin Fields, quien para estos momentos se esperaba que ya hubiera sido intercambiado a otro equipo, lo cual hasta el momento aún no ha sucedido, y es que al parecer se cayeron las negociaciones con los equipos interesados, como era el caso de los Raiders, quienes prefirieron contratar a Gardner Minshew, lo cual deja una gran interrogante en el futuro de Fields, quien ya no tendría cabida con los Bears.

Una situación que valdrá la pena estar monitoreando será lo que suceda con Tee Higgins, receptor estrella de los Cincinnati Bengals, quien podría ser intercambiado a otro equipo, ya que este talentoso jugador se encuentra molesto con su equipo debido a que lo nombraron jugador franquicia, lo que lo obligaría a permanecer por una temporada más con ellos, cuando lo que Higgins busca es obtener un contrato por varios años, el cual le deje muchos millones de dólares en su bolsillo.

Houston Texans, quienes fueron la gran revelación de la temporada pasada gracias al liderazgo de su entrenador DeMeco Ryans y al talento de su Quarterback C.J. Stroud, se están enfocando este año en reforzar su defensiva con grandes jugadores del calibre de Danielle Hunter, quien es uno de los mejores caza cabezas de la NFL, y Azeez Al-Shaair, quien es una auténtica máquina para hacer tacleadas.

Otro caso similar es el de los Miami Dolphins, quienes, al tener su ofensiva bien delineada, han aprovechado estos días para fortalecer otras posiciones, sobre todo trayendo a veteranos de probada calidad como lo son Jordyn Brooks y Jordan Poyer, aunque por cuestiones económicas tuvieron que dejar ir al tacle defensivo Christian Wilkins, quien llegó a reforzar a los Raiders a cambio de un jugoso contrato, el cual incluye más de 80 millones de dólares garantizados.

Conforme continúe desarrollándose la agencia libre, nosotros seguiremos analizando las principales contrataciones de cada uno de los equipos, así que sigan al pendiente de nuestra columna, mientras seguimos calentando motores para el próximo Draft de la NFL, mismo que se llevará a cabo durante el mes de Abril.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff

MYPR