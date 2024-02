Alberto Guerra: "Los sueños se van modificando a medida que vas madurando"

Originario de la Habana, Cuba, Alberto Guerra ha desarrollado una exitosa carrera en el teatro, cine y televisión, y hoy a sus 42 años nos confesó que se encuentra en “un muy buen momento. Por un lado, muy afortunado, pero por otro lado también muy recompensado por el trabajo propio. Poder estar en un momento en que me puedo sentir orgulloso de los proyectos en los que he participado".

"Tengo la fortuna de participar en proyectos que son increíbles, al lado de gente increíble, actores, directores, escritores, productores. Y de eso se trata para mí la actuación finalmente, poder estar en un lugar armónico con lo que haces, con crear”, aseguró en entrevista para Panorama.

Aunque inició a los siete años en la actuación, Alberto nos contó que no siempre quiso ser actor.

“Sí y no. Porque yo quería ser pintor, diseñador o dibujante, o algo que involucrara las artes plásticas. Pero al mismo tiempo, desde los siete años empecé a actuar, ya profesionalmente a los 17. Entonces, pues llevo más de 30 años de mi vida actuando”, compartió.

Sin duda, a lo largo de estos años de trayectoria ha vivido distintos desafíos, pero para Guerra lo más difícil es enfrentarse a todo los no.

“La cantidad de noes que uno recibe en esta industria son desproporcionadamente inversos a la cantidad de síes. Creo que la persistencia es compleja porque uno también se desgasta cuando no ve frutos, cuando no ve triunfos. Y hay veces que eso puede llegar a tardar 20 o 30 años de carrera y empiezas a ver los frutos. O por lo menos empiezas a sentir que estás llegando a un buen lugar”, aseguró.

“Absolutamente todo”, fue lo que llamó la atención del actor para darle vida a Darío Sepúlveda en la serie de Netflix Griselda, la cual ha tenido un enorme éxito desde su estreno hace algunas semanas.

Nos habla sobre el momento profesional y personal que vive. Foto: David Suárez

“No había nada respecto del proyecto que yo tuviera que pensar, la verdad. Estaba producido por Grand Electric, que es Eric Newman (quien hizo la serie de Narcos), que ahora ya es mi amigo. Estaba dirigido por Andy Baiz, que ahora, en este momento, 2024, te puedo decir que llevo tres años consecutivos trabajando con él."

"Sofía Vergara está protagonizando el proyecto con un presupuesto de Estados Unidos, que son considerablemente mayores a los presupuestos de Latinoamérica. Y eso hace que toda esa gente talentosa tenga la oportunidad de demostrar su talento, diseño de producción, vestuario, maquillaje, todo”, compartió el actor.

Sobre esta serie en la que también vemos personalidades como Karol G, Paulina Dávila, Arturo Mesa, Rivi Ayala, entre otros grandes actores, con quienes nos compartió Guerra hizo más que un equipo, una familia.

“Estábamos un poco a la mitad de la pandemia y pasó que fue como un pequeño club familiar. Filmamos todo en Los Ángeles y la gran mayoría veníamos de distintos países, y la que estaba ahí, que era Sofía (Vergara), la verdad es que nos acogió muy bien. Nos hizo sentir como en casa. Desde antes de empezar a filmar, procuró que hubiera una dinámica de química, de camaradería, de conocernos".

Sobre lo que más disfrutó de contar esta historia nos dijo fue trabajar con Andrés Baiz.

“Porque es un director que me confronta muchísimo y al que yo confronto, buscamos decisiones psicológicas en los personajes que nos hagan sentido a nuestra manera de pensar. Y eso es algo que hice muchísimo con esta serie y que disfruté mucho. Encontrarle toda una manera de contar la psicología de este hombre, sin caer en estos lugares tan comunes, fue muy divertido. Y por otro lado, vestirse de los 70, andar en un Cadillac El Dorado y tener 85 coches de la época alrededor, ver a todo el mundo vestido… Siempre es un gozo, es delicioso filmar cosas de época en ese sentido”.

El actor cubano le ha dado vida a un sinfín de personajes en teatro, cine y televisión. Foto: David Suárez

Además de ser un gran actor, hoy una parte muy importante de su vida es ser papá.

“Es literalmente lo único que hago últimamente, ser papá y trabajar. Estoy en un momento en el que estoy muy cómodo con eso, mi tiempo está perfectamente dividido entre mi familia y el trabajo. Hubo muchos momentos de mi vida en los que a lo mejor necesitaba otras cosas, la vida social, no sé, hacer más cosas”, aseguró Alberto.

Y añadió que para él no se trata de llevar un porcentaje perfecto entre ambos.

“Creo que lo que tiene que ver es que estés realmente ahí. Si estás trabajando, yo trato porque lo disfruto y amo lo que hago, de estar 100 por ciento ahí. Tengo la gran suerte de contar con Zuria (Vega, su esposa, quien también es actriz), que me entiende perfecto.

"Cuando yo estoy trabajando, uno entra al quite, porque sabe lo que significa para un actor estar ahí en el set, concentrado. En una realidad distinta a la de uno. Y cuando estoy en mi casa, estoy ahí realmente para ellos, para divertirnos, para ser papá, para educar, para jugar, para todo. Estar realmente muy presente”.

Asimismo, nos compartió qué enseñanza y legado le gustaría dejar a sus hijos.

“Con que sean buenas personas, o por lo menos que intenten ser buenas personas. Con tener hijos que busquen la felicidad, la plenitud, que respeten, que tengan la capacidad de amar. Eso ya es el mejor legado que uno puede dejar. Cuando ya estén grandes y yo me haya muerto, que puedan hablar de mí y decir, ‘el viejo era un chido’. Eso es algo que yo sé muy bien que hay que trabajarlo a diario”.

Para finalizar Guerra nos confesó que le diría al Alberto de hace 10 años:

“Le diría que se relajara. Que le bajara a la fiesta y a una cantidad de cosas innecesarias. No sé si innecesarias, pero sí menos importantes”. Y los sueños que siguen para él son aún muchos, “cada año hay un sueño nuevo. Cada año hay una meta distinta. Y eso es algo que no se puede dejar morir nunca. La constante evolución, hasta de las metas y los sueños”.

LOS FAVORITOS

Tu comida preferida:

Japonesa.

Película que podrías ver siempre:

Hay muchas. Pero, No Country for Old Men y Cold War de Pavel Pavlovsky son dos películas que podría ver siempre.

Una habilidad secreta que tengas y nadie sepa:

Tengo muchas habilidades.

Alguien a quien admiras:

A mi mamá.

Por Ailedd Menduet

Fotos: David Suárez / Styling: Ruth Buendía

