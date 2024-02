Cine y hamburguesas a super precio:¿cuáles son todas las promociones que no te puedes perder por el año bisiesto?

Cada cuatro años en nuestro calendario ocurre un fenómeno muy particular; el año bisiesto, al mes de febrero se le agrega un día adicional con el objetivo de ajustar y equilibrar el año cronológico y para celebrar que esto sucede una vez, algunas famosas compañías van a celebrar este evento con promociones especiales.

Este mes habrá un día más en febrero, el 29 será una fecha especial porque normalmente solo tiene 28 días. Por eso, y para aprovechar esta fecha tienes que aprovechar los descuentos y promociones que van a poner Carl’s Jr, Sports World, McDonald's y Cinemex este jueves. Lee con atención para que no te pierdas un solo detalle.

Seguir leyendo:

Starbucks te regresará dinero cada vez que compres, ¿cómo puedes tener acceso a este beneficio?

Liverpool pone en súper oferta el termo de Stanley, ¡consíguelo en varios colores!

Que no se te pase el día porque estas promociones solo estarán disponibles el 29 de febrero | Foto: Pinterest

Carl’s Jr pone al 2x1 sus hamburguesas en el día del año bisiesto

Este 29 de febrero, Carl’s Jr., uno de los restaurantes más populares de hamburguesas celebrará el “¡Carl’s Bisiesto Day!” con un 2x1 en la hamburguesa Western Bacon CheeseBurger Individual. De acuerdo con lo anunciado en sus redes sociales oficiales, esta promoción especial será válida únicamente el jueves 29 de febrero de 2024.

La promoción aplica al ordenar para comer en el restaurante, para llevar y por drive thru (auto - servicio). No aplica en sucursales de Aguascalientes, Colima, Durango, Zacatecas, Morelos, Guerrero y Pachuca. No es válida en restaurantes dentro de Aeropuertos. Esta hamburguesa solo aplica en productos individuales y no en combos, tampoco es válida en otras ofertas y promociones.

La promoción aplica al ordenar para comer en el restaurante | Foto: Sitio web Carl’s Jr.

Boletos a 29 pesos en Cinemex para celebrar el año bisiesto

Otra compañía que quiere festejar con sus clientes el año bisiesto es Cinemex, no con una, sino con varias super promociones. Así que ve lo más pronto posible a tu sucursal más cercana y aprovéchalas. La compañía de cine informó en sus redes sociales que no participarán los formatos Market, IMAX y Platino.

Boletos a 29 pesos: adquiere un boleto a precio regular y el segundo a 29 pesos. Solo aplica en formatos tradicionales, premium y participan los formatos 2D, 3D y ATMOS.

Combo individual a 129 pesos: contiene unas palomitas grandes (100 gr. apróximadamente), un refresco grande (946 ml).

Combo pareja 229 pesos: contiene unas palomitas grandes clásicas (100 g), dos refrescos grandes (946 ml c/u) y un chocolate snickers.

Sport World se une a las promociones de año bisisesto

El club deportivo Sports World celebrará en grande el año bisiesto con unas atractivas promociones. Si naciste el 29 de febrero, la compañía te festejará con tu membresía a solo 1 peso, además te regalarán un día por cada año que cumplas. Así que si piensas tener un año más activo, ya sabes a dónde ir.

Si naciste el 29 de febrero, la compañía te festejará con tu membresía a solo 1 peso | Foto: Sitio web Sports World

Big Mac a solo 29 pesos el 29 de febrero en McDonald's

McDonald's se pone buena onda el día de año bisiesto y para los amantes de las hamburguesas podrán disfrutar de una deliciosa Big Mac a solo 29 pesos, así como lo lees, sin embargo, esta promoción estará únicamente disponible al ordenar a través de la app de McDonald's. No aplica en McTrío ni es válida con otras promociones.