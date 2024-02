El madurar de la moda: La tercera edad desfila en pasarela

No es que antes estuviera cerrada, pues el poder adquisitivo de esta generación es más potente, simplemente las campañas de marketing y el diseño de las casas más importantes de diseño no lanzaban sus esfuerzos en esta dirección. Lo que llegaba, lo hacía por efecto de rebote. Solamente algunas marcas lo hacían.

Y es que la verdad es que vivimos en una sociedad edadista, lo que quiere decir que discrimina contra personas de edad madura. Se tiene una serie de creencias, valores y normas que justifican la discriminación según su edad. Así como existe sexismo o racismo, hay edadismo. Adulamos y perseguimos la eterna juventud. Glorificamos cualquier cosa que nos haga sentirnos jóvenes. Pues hoy, las reglas empiezan a cambiar.

Por un lado, tenemos a la intérprete estadounidense de 79 años, Diana Ross, que protagoniza la nueva campaña de primavera 2024 de Yves Saint Laurent. Ross fue muy amiga de Yves en los 70 y desde entonces protagonizó looks icónicos como el rojo de la MET GALA en 2003 diseñado por Tom Ford para YSL.

Por otro lado, Sharon Stone de 65 años es la portada de InStyle Estados Unidos de febrero.

Dame Maggie Smith, de 89 años, es modelo de la firma española Loewe. Miuccia Prada de 74 años, es la portada actual de Vogue. Pamela Anderson de 56 años, actriz y modelo, es la nueva imagen primavera-verano 2024 de Proenza Schouler. Anderson a parte ha dado de qué hablar puesto que se rehúsa a maquillarse y aparece en público siempre de cara lavada como insignia de su nueva imagen, derrocando así varios estereotipos.

Demi Moore de 61 años que tiene varios proyectos en puerta como Feud: Capote VS. The Swans, en donde luce espectacular, a lado de Molly Ringwald, Calista Flockheart y Naomi Watts.

Y es que la moda no debería limitarse a ninguna edad en particular, ya que la belleza y el estilo no tienen límites. Las mujeres mayores de 50 años representan una parte significativa de la población que también tiene derecho a expresar su estilo y personalidad a través de la moda. Este grupo demográfico tiene una gran importancia en la economía ya que suele tener un mayor poder adquisitivo y está dispuesto a invertir en prendas de calidad y tendencias que se ajusten a su estilo de vida.

Las mujeres de 50 años o más, son cada vez más modernas y se ven cada vez más jóvenes.

POR BRENDA JAET

MAAZ