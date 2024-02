Michelle Renaud presume que es la madrina del podcast de Irán Castillo; ¿de qué hablaron las famosas?

El boom de los podcasts alcanzó a la actriz Irán Castillo, quien en los últimos años se ha enfocado en su familia porque es mamá de dos y mantiene una sólida relación con el padre de su segundo bebé. Mediante sus redes sociales, compartió que emprendió en este mundo y en el primer episodio tuvo como invitada a la actriz Michelle Renaud.

Ambas famosas difundieron esto en sus cuentas de Instagram, lo que generó emoción entre los seguidores de Irán Castillo porque es una de las actrices más conocidas y queridas de México. En tanto, Michelle Renaud puede presumir que es la madrina del podcast que se llama Me late ser humano.

Michelle Renaud tras participar en el podcast Me late ser humano que lideran Irán Castillo y Pepe Ramos. Instagram Me late ser humano.

Michelle Renaud, la invitada de lujo de podcast de Irán Castillo

"Muchas gracias a nuestra talentosa y exitosa amiga Michelle Renaud que nos acompaña en este primer episodio del proyecto Me late Ser Humano", se lee en una publicación del podcast de Irán Castillo. El texto viene acompañado de una foto en la que aparecen ambas famosas, así como la pareja de la anfitriona, Pepe Ramos.

La actriz de "Preciosa" y "Soñadoras" adelantó de qué tema habló con Michelle Renaud: "Nos permite conocer un poco más del 'papel' más importante de su vida: el de la mujer, mamá y esposa de la vida real”. El tema no fue casualidad, ya que la actriz de La herencia está recién casada con el actor chileno Matías Novoa, con quien espera un bebé.

Michelle Renaud y Matías Novoa están en la dulce espera. Instagram Matías Novoa.

Feliz de ser mamá por segunda vez

"Además de ser una mujer exitosa, también es una magnífica mamá y creo que es un ejemplo en esa labor fundamental", expuso Pepe Ramos para presentar a Michelle Renaud; en tanto, la actriz, quien es amiga de Irán Castillo, expresó "para mí sí lo más importante, y en lo que más me siento exitosa y lo que más me gusta gritar a los cuatro vientos, es mi maternidad".

La protagonista de La reina soy yo reveló mediante la revista Caras que está en la dulce espera de su segundo bebé. Su primer hijo, Marcelo, quien tiene seis años de edad, lo tuvo con su exesposo, Josué Alvarado. En tanto, Matías Novoa es padre de Axel, de 12 años, a quien tuvo con su expareja, la actriz venezolana María José Magán. También estuvo casado con la actriz cubana Isabella Castillo, de quien se divorció en 2021, tras dos años de matrimonio.

Michelle Renaud y Matías Novoa formaron una familia compuesta, ya que ambos tienen hijos de relaciones pasadas. Instagram Matías Novoa.

Michelle Renaud y Matías Novoa coincidieron en 2022 en la telenovela La herencia, que protagonizaron. El melodrama saltó a la realidad porque ambos tuvieron claro sus prioridades: formar una familia y ser padres. "No entendía por qué la vida no me dejaba construir esta familia (...). Ahorita que encontré una pareja que me suma tanto, que me hace tan plena, me siento sumamente exitosa, me siento sumamente contenta", expuso Michelle Renaud en el podcast de Irán Castillo.