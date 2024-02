Twenty One Pilots lanza su nuevo logo, ¿Cuándo sale el nuevo álbum?

La banda intérprete de Stressed Out, un éxito rotundo en 2015, ha estado en boca de sus fans estos últimos días, pues estarían regresando de su descanso desde su último álbum Scaled and Icy de 2021.

Pues así como fueron noticia por cambiar las portadas de sus álbumes en Spotify, ahora por fin mostraron el logo de su nueva era, por lo que todos nos preguntamos, ¿cuándo saldrá el nuevo disco?

¿Cuándo saldrá el nuevo álbum de Twenty One Pilots?

Hasta ahora la banda no ha hecho ningún comunicado oficial; sin embargo, en las calles de diversas ciudades en el mundo, han aparecido imágenes con el nuevo logo de Twenty One Pilots, dejando atrás los colores pastel del Scaled and Icy y agregando un naranja con negro que recuerda a su álbum más famoso, Blurryface.

También ha aparecido una nueva info de Twenty One Pilots en Ticketmaster, por lo que los fans se preguntan si el nuevo tour llegará a México en próximas fechas, pues su última visita a nuestro país fue en 2022, cuando participaron en el famoso Tecate Pa ´l Norte en Monterrey.