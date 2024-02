Jonathan Orozco anuncia su retiro del futbol, "Me hubiese gustado tener esa última temporada con el equipo de mis amores"

Jonathan Orozco fue un histórico en los Rayados de Monterrey. No puedes olvidar aquellos títulos de Concachampions en 2012 o el partido contra el Chelsea en el entonces mundial de clubes, que hoy tristemente le dice adiós a las canchas.

Eso sí, con un próximo homenaje por parte del club regio, pues disputó nada más y nada menos que 367 partidos con el club; sin embargo, fue relegado cuando el portero argentino Barovero llegó al club.

Sigue leyendo:

Alejandro Zendejas: "América ha recuperado fortaleza y va por buen camino"

Checo Pérez y Red Bull presumen su nuevo auto de Fórmula 1 para la temporada 2024

Cabe destacar que no solo jugó para Monterrey, pues el mexicano disputó 126 partidos con Santos Laguna y 78 partidos con Xolos de Tijuana, su último equipo que, sin embargo, no le renovó, su contrato para este torneo.

“Estoy muy agradecido por el tiempo que compartí dentro y fuera de la cancha. Me siento contento, feliz y conforme. No le debo nada al futbol, ni el fútbol me debe”