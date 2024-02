Alejandro Zendejas: "América ha recuperado fortaleza y va por buen camino"

Con la fortaleza suficiente, luego de darle vuelta a la serie de la Concachampions ante el Real Estelí de Nicaragua, América quiere seguir en buena forma, al enfrentar como visitante a Pachuca este sábado.

Para el mediocampista Alejandro Zendejas, el equipo va por buen camino, tomando en cuenta que han ido recuperando lesionados, “pero creo que hemos hecho las cosas de manera adecuada y buscamos seguir así”.

Alejandro Zendejas será titular para el próximo partido en la Concachampios Foto: @azensaa_

Acepta que la carga de trabajo en los últimos días los ha afectado, “pero ya es cuestión y trabajo de cada uno. Qué tanto se puede descansar, recuperarse, y creo que en ese sentido lo hemos hecho bien”, destacó.

América remonta contra el Real Estelí

En el último encuentro ante el Real Estelí, el seleccionado estadounidense jugó en una posición especial; algo que asegura, no le incomoda, “porque ahí como doble cinco jugué en Necaxa , y antes de venir a México, también lo hice en Dallas (MLS). Es algo que puedo hacer bien y no me molesta”, detalló.

Reconoce que la llegada del jugador neerlandés, Javairo Dilrosun, es una competencia interna, que por sus cualidades y su forma de jugar va a aportar mucho al plantel. “Me llevo muy bien con él, porque apenas está aprendiendo español y lo estoy guiando en ese sentido”, detalló Zendejas.

“Es una relación sana donde yo voy a aprender de él y él de mi, y eso es algo muy positivo para nosotros”.

Desconoce el tema de la salida de Jonathan Rodríguez a la MLS y no negó que en caso de que se dé sea una baja sensible, “es un gran jugador, un crack. Es un referente, sabemos de lo que es capaz y de su calidad para aportarle cosas al club”, recalcó.

El mediocampista aseguró que aún no piensa en el triple encuentro ante Chivas, “es importante por tratarse del Clásico, pero antes tenemos enfrentamientos importantes que jugar y que nos merece atención especial”, finalizó Zendejas.

DRV