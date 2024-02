El juego de Taylor Swift en el Super Bowl LVIII

El pasado domingo 11 de febrero se llevó a cabo el Super Bowl entre los Chiefs de Kansas y los 49ers de San Francisco.

Pero, si no sabes de futbol o simplemente no te interesa, no importa. En el súper tazón para muchos eso es lo de menos. El espectáculo del medio tiempo es una gran razón por la que muchos lo ven, los anuncios es otra, quien interpreta el himno nacional es importante, las celebridades que acuden y los atuendos de los jugadores y sus parejas.

Todo el espectáculo alrededor vende, y mucho. Es uno de los eventos más importantes que acapara la atención internacional como ningún otro. Más que un juego de futbol, es un fenómeno cultural. Al tener más de 100 millones de espectadores es la plataforma ideal para cualquier producto o idea que se quiera promocionar.

La derrama económica en la ciudad anfitriona del evento como las aledañas es un gran aliciente. Este evento crea oportunidades de trabajo temporales para muchas personas y estimula la economía local y del país. Sólo para ponerlo en contexto: El minuto de anuncio es el más caro, de $6.5 a 7 millones de dólares por 30 segundos.

Travis Kelce y Taylor Swift celebraron la victoria. Foto: Especial

Pero toda la narrativa este domingo giró en torno a Taylor Swift, que es la actual novia de Travis Kelce, jugador de los Chiefs. O, mejor dicho: ¡él es el novio de Taylor! La especulación alrededor de que, si asistiría o no, si se hospedaría en Las Vegas. ¡En redes se hablaba del juego de Taylor! Todas las pantallas estuvieron sobre ella en cada momento, desde su llegada hasta el icónico momento en donde baja a abrazar a su novio.

Todo documentado: su outfit, pantalón de Area, marca que acaba de presentar su más reciente colección en NYFW, sus labios rojos del color del uniforme de los Chiefs, su peinado, sus invitados en el palco, y cada movimiento. Cada jugada era seguida por una toma de la reacción de Taylor. Sus fans muy felices, para muchas el primer Super Bowl que ven en toda su vida.

Había un sinfín de celebridades: Beyoncé, Jay-Z, Kim Kardashian, Justin Bieber, Leonardo Di Caprio, Paul McCartney, Lana del Rey, Bad Bunny, ¡pero Taylor Swift los opacó a todos! ¡Incluso a los jugadores!

Algunos dicen que es la mujer más famosa del mundo, con 281 millones de seguidores en Instagram. Taylor ha aprendido a vivir con su fama, a veces como un lastre, a veces como un privilegio. Aunque no trate de ser el centro de atención, lo es y es cuando afecta a terceros que tal vez no quieren tener tanta atención en ellos.

La importancia de eventos como este es unir gente, cautivar audiencias y entretener. Es una tradición que trasciende al mismo deporte y que tiene un gran impacto en la cultura popular. Por lo tanto, utilizar esta plataforma para crear mensajes sociales es una jugada muy inteligente.

Por tal motivo es que Robert Kraft, dueño de los Patriots de New England decidió pagar un anuncio de 30 segundos para mandar un poderoso mensaje que llegue a millones de personas para combatir el antisemitismo, ya que desde el ataque del 7 de octubre en Israel por el grupo terrorista Hammas, han aumentado considerablemente. Kraft busca concientizar a la sociedad por este medio.

