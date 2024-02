Discriminación en el mundo del Ballet Clásico

“Solo el 1% del total de las bailarinas llegan a las principales compañías cada año y una muy pequeña fracción de ellas son de color”. -Misty Danielle Copeland

En el ballet clásico la estética es muy importante y es producto del Ballet Blanc, corriente de la Danza Clásica creada en el Romanticismo y que está compuesta por los ballets más conocidos como Giselle o el Lago de los Cisnes y que buscan interpretar fantasmas, sílfides, hadas, etc. En estas escenas las bailarinas visten de blanco, al ser seres míticos y se busca una uniformidad dentro del escenario, lo cual incluye un tono de piel específico para no “resaltar” en lo que es conocido como el cuerpo de baile.

La "estética" como discriminación

Créditos: Pexels

“La figura corporal es uno de los aspectos más difíciles de cubrir en la danza clásica porque depende de la carga genética heredada y se mide con parámetros o modelos estéticos bastante unificados mundialmente”.- José Rodríguez

Una pieza fundamental de la estética es “la línea” que está compuesta por el aspecto físico de la bailarina y lo que busca es la existencia de una línea recta e infinita que comienza en la punta de los dedos de la mano y llega hasta la punta de los dedos de los pies. Para lograr esa línea se requiere de una gran técnica, aunada al hecho de que el vestuario ha ayudado en gran medida a las bailarinas de tez caucásica a lograr esa línea por medio de la fabricación de mallas y zapatillas color rosa pálido.

La diferencia del trato se ve desde la vestimenta

Créditos: Pexels



Pero, ¿qué hay con las bailarinas de color? No fue hasta 2018 que Alex Marshall escribió el artículo “Llegan las zapatillas de ballet marrones, doscientos años después de las blancas” para The New York Times después de que Freed of London comenzó a vender zapatillas color marrón. Hasta antes de eso, las bailarinas de tez morena y negra debían pintar sus zapatillas, mallas, listones y resortes para no verse en desventaja y lograr la línea.

Las dificultades a las que se enfrentan las bailarinas son más de las que podemos imaginar

Créditos: Pexels



Podemos observar que a nivel internacional ya existe una inclusión para las bailarinas de tez morena y negra, pero; ¿qué está pasando en México actualmente? La Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea publicó un documento que hoy en día se sigue utilizando, con el objetivo de orientar a los aspirantes que desean ser bailarines profesionales a lograr ser admitidos.

En dicho documento, se establece que una parte fundamental para lograr una aceptación es la figura, que, en términos generales, busca un cuerpo sin sobrepeso, caderas y músculos delgados, un porcentaje alto de masa corporal pero sin tener músculos grandes, cabeza pequeña, cuello largo, busto pequeño, caderas angostas, glúteos pequeños, muslos y tobillos delgados, pies con un arco pronunciado, hombros ligeramente más anchos que las caderas, brazos largos, torso proporcionado “no muy largo ni muy corto” y “piernas largas y con buen tono muscular, pero sin volumen”.

Un cuerpo hegemónico

Créditos: Pexels

“Las habilidades y destrezas que buscan desarrollar requieren de características físicas en específico.” -José Rodríguez



Si, con el conocimiento de los requisitos físicos “indispensables” que deben de tener los postulantes, se realiza un análisis al interior de la Compañía Nacional de Danza para observar y determinar el porcentaje de bailarines con tez caucásica, amarilla, morena y negra. Se puede observar que el 88.73% de los bailarines que son parte de la compañía son de tez caucásica, el 9.86% son de tez morena, el 1.41% son de tez amarilla y el 0% son de tez negra.

Lo anterior demuestra que en México hay una constante discriminación muy silenciosa dentro del mundo del Ballet Clásico y muy pocas personas se han percatado de ello y han decidido alzar la voz. Pero, es momento de abrir los ojos y comenzar a actuar para erradicar esta discriminación que se presenta dentro del Ballet Clásico, un arte que trae aparejada una gran evolución, compuesta por muchos años de desarrollo para lograr ser lo que es hoy en día.



Por una mayor diversidad

Créditos: Pexels

Por: Roberta Díaz Cuervo Pueblita

Alumna de la licenciatura en Derecho Universidad Panamericana

Instagram: nuna_by_rdcp

VR