Super Bowl LVIII: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO en Show del Medio Tiempo?

El próximo domingo 11 de febrero se llevará a cabo la edición LVIII del Super Bowl en el Allegiant Stadium de Las Vegas teniendo como protagonistas a los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, sin embargo, uno de los momentos más esperados de la máxima fiesta de la NFL será el Show del Medio Tiempo, el cual, en esta ocasión estará a cargo de Usher, por lo que te diremos a qué hora y dónde podrás ver en vivo este esperado espectáculo del famoso rapero.

Como se dijo antes, Usher fue el elegido para estar a cargo del Show de Medio Tiempo del Super Bowl y durante una conferencia de prensa el cantante estadounidense reveló que su espectáculo tendrá una duración aproximada de 13 minutos, en los cuales, no actuará solo pues, aunque no confirmó ningún nombre, adelantó que tendrá a distintos invitados con los que ha colaborado a lo largo de las tres décadas que tiene de trayectoria.

¿A qué hora será el Show del Medio Tiempo del Super Bowl LVIII y dónde verlo en vivo?

La NFL tiene programado que el juego entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers inicie en punto de las 17:30 horas, tiempo del centro de México y debido a que el desarrollo del encuentro no se puede controlar no hay un horario exacto para el arranque del Show del Medio Tiempo, no obstante, se calcula que la participación de Usher arranque entre las 19:00 y 19:30 horas.

La transmisión del Show del Medio Tiempo y en general del Super Bowl LVIII se podrá seguir a través del Canal 5 y Azteca 7 en televisión abierta, asimismo en cable la transmisión de este magno evento de la NFL correrá a cargo de ESPN y Fox Sports, además, en streaming se podrá ver a través de Star Plus.

Usher adelantó que tendrá distintos invitados en el Show del Medio Tiempo del Super Bowl LVIII. Foto: IG: usher

¿Qué otros artistas estarán presentes en el Super Bowl LVIII?

Además de Usher y sus misteriosos invitados para el Show del Medio Tiempo, en el Super Bowl también estarán presentes Reba McEntire, quien será la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos, asimismo, Post Malone interpretará el tema llamado “América the beautiful”, mientras que Andra Day cantará la canción llamada “Lift every voice and sing”.

Cabe mencionar que la NFL, tenía programado que Tiesto se encargara de poner ambiente durante todos los descansos del partido entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, sin embargo, el DJ originario de los Países Bajos canceló su participación de última hora por una emergencia familiar, por lo que se espera que sea en las próximas horas cuando se anuncie quién será el encargado de suplirlo.