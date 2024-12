Los Esports: un fenómeno moderno y su crisis en México

Por Juan Pablo Vázquez Garcidueñas

Los Esports o “deportes electrónicos” son competencias de videojuegos comúnmente organizadas en un formato profesional. Según Statista, en 2023, había 3.2 miles de millones de jugadores de videojuegos, y solamente tomando en cuenta América del Norte, había 285 millones de jugadores.

El mercado de los Esports genera 3.96$ mil millones de dólares a nivel mundial por las ganancias generadas por la publicidad, venta de mercancía de los equipos y sus jugadores, visualizaciones en medios de difusión (principalmente Twitch y YouTube), patrocinadores y ventas de boletos a los eventos. Las competencias de juegos más populares incluyen League of Legends, Mobile Legends (para móviles), Counter-Strike, Valorant, Dota 2, PUBG Mobile (para móviles), Arena of Valor (para móviles), Fortnite, Apex Legends, Free Fire (para móviles) y Rainbow Six: Siege.

Crisis estructural de los Esports en México: La falta de incentivos y profesionalismo

En México, el modelo de los Esports ha dado mucho de que hablar, y no necesariamente algo positivo. En nuestro país, los deportes electrónicos enfrentan una crisis estructural que ha detenido el crecimiento de la escena, tanto deportivamente como económicamente: han dejado de surgir nuevos talentos, los números en las transmisiones de los torneos no crecen, cada vez más equipos abandonan la escena, cada vez hay menos torneos y los jugadores abandonan los juegos.

Competencia internacional: jugadores mexicanos destacan en juegos móviles.

Esta crisis es generada por un ciclo vicioso entre productores, jugadores, dueños de los equipos, patrocinadores y espectadores. Los jugadores y espectadores han perdido incentivos para seguir interesados en el juego, la falta de actualizaciones e innovaciones al juego terminan cansando al jugador y al consumidor, provocando que estos se alejen del videojuego en cuestión. La falta de espectadores y jugadores afectan directamente a las empresas que tienen las concesiones de los torneos, normalmente contratadas por las desarrolladoras de videojuegos; ellos, por igual, son encargados de pagarle a los narradores y al broadcaster – el encargado de llevar a cabo la transmisión -. Los equipos generalmente pagan salarios fijos a los jugadores, incluso cuando no hay torneos con buena bolsa de premios (conocido coloquialmente como prizepool), algo que dificulta mucho a los dueños de los equipos la sostenibilidad misma del negocio.

Aspectos positivos: luces al final del túnel

A pesar de las dificultades, existen áreas prometedoras en los Esports mexicanos. En juegos para dispositivos móviles, como Free Fire y PUBG Mobile, varios jugadores y equipos mexicanos han llegado a instancias finales de torneos internacionales, posiblemente debido a la accesibilidad de estos juegos frente a los de consolas y computadoras. Además, los torneos universitarios como University Esports México y College Collision han demostrado consistencia y éxito, colaborando con empresas importantes y generando un entorno de competencia estable que permite el desarrollo de nuevos talentos.

Perspectiva y recomendaciones

Tras haber trabajado por más de 4 años en una industria tan grande y compleja, mi recomendación principal consiste en la generación de incentivos a jugadores nuevos a convertirse en profesionales mediante torneos de segunda división, en donde se cree un ecosistema en constante renovación e innovación de proyectos deportivos. Algo así como lo hacía la Liga B de Rainbow Six: Siege o la Copa México, en donde se les daba oportunidad a los jugadores semiprofesionales de participar en eventos de alto impacto. Se deben generar ligas locales habituales para fomentar el desarrollo constante de talento y permitir que los jugadores adquieran experiencia competitiva de manera progresiva. Estas ligas, además, servirían como un filtro natural para identificar y promover a aquellos que muestran un desempeño destacado.

