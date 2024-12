Park Min Jae muere a los 32 años, ¿cuáles son los K-Dramas más populares del actor?

Park Min Jae, quien viajó a China hace unas semanas para cumplir su sueño de crecer como actor, murió a los 32 años, según reveló su hermano en una publicación de Instagram.

Este lunes, se dio a conocer el sensible fallecimiento del actor surcoreano, quien se dio a conocer por su trabajo en K-Dramas como "Call It Love", "Mr. LEE" o "Tomorrow". Ante esto, los amantes de los dramas coreanos han lamentado la noticia, ya que murió muy joven.

Aunque sorpresivo, la familia del actor confirmó que la causa de su muerte fue un infarto, el cual ocurrió el pasado 29 de noviembre. Sin embargo, fue hasta este 2 de diciembre que medios de comunicación surcoreanos confirmaron la noticia. Por otro lado, informaron que el actor será enterrado el próximo 4 de diciembre.

Park Min Jae iniciaba su carrera como actor. (Créditos: Instagram / @parkminzae)

¿Cuáles son los K-Dramas más populares de Park Min Jae?

Park Min Jae, trabajó en diversas películas y series a lo largo de su carrera, pero los K-Dramas más populares donde participó son "Tomorrow", “Little Women”, “Mr. LEE”, “Call It Love”, “The Fabulous”, “Numbers: Watchdogs in the Building Forest”, “Goryeo-Khitan War”, "My Damn Business", "Snap and Spark" y “Doborah”.

Aunque nunca tuvo papeles principales, logró ganarse el amor de sus seguidores, ya que siempre se mostró como una persona cálida, amable y divertida.

Park Min Jae trabajó en papeles secundarios, pues no era un actor tan reconocido. (Créditos: Instagram / @parkminzae)

"My Damn Business"

Este es un K-Drama nuevo, pero se ha convertido en uno de los más populares, ya que es una serie LGBT+, algo poco usual en la televisión coreana. Aunque Park Min Jae no es uno de los personajes principales, destaca por su personaje secundario en el episodio seis.

¿De qué trata "My Damn Business"?: En plena crisis de gestión empresarial, el equipo de ventas recibe una notificación de disolución. Ante esta situación, Han Yu Jin, el líder del equipo, debe cerrar los acuerdos con las empresas asociadas que ha estado manejando en un plazo de tres meses. Por su parte, Yoon, un subdirector del equipo de soporte es asignado al equipo de ventas. Con solo ellos dos en la oficina vacía, Han percibe la actitud fría de Yoon. Un pequeño incidente provoca un cambio en su relación.

Park Min Jae trabajó en muchos K-Dramas de Netflix. (Créditos: Instagram / @parkminzae)

"Snap and Spark"

Con solamente o episodios, este K-Drama es de los más conocidos donde Park Min Jae tuvo participación, aunque también fue un personaje secundario siempre se mostró como un actor talentoso y carismático.

¿De qué trata "Snap and Spark"?: Un drama juvenil que aborda las preocupaciones de los estudiantes de la Escuela Secundaria de Artes de Corea (Han Arts High School), quienes están desesperados por encontrar el amor en un entorno donde la popularidad define el estatus y la falta de atención romántica los convierte en fracasados. La historia, desconocida pero más atrevida y vibrante, se centra en los estudiantes, incluyendo sus clases, deseos, relaciones amorosas y proceso de madurez.

