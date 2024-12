¿Quién era Park Min Jae y de qué murió el actor coreano de 32 años?

Los seguidores de los proyectos de televisión, películas y series coreanas sufrieron con la lamentable noticia que fue externada este 2 de diciembre 2024, en donde se dio a conocer la muerte del famoso actor Park Min Jae que partió a sus 32 años de edad.

Park Min Jae fue un exitoso actor de series y películas coreanas, su muerte fue confirmada este día por su hermano menor, quien dio a conocer que el artista perdió la vida desde el 29 de noviembre 2024, pero hasta hoy se hizo público el triste suceso que empaña la felicidad de su familia y sus fanáticos.

Dentro de lo que se conoce sobre la trayectoria de Park Min Jae es que participó en series de televisión entre las que destacan títulos como; “Tomorrow”, “Call It Love”, “The Fabulous”, “Little Women”, “Mr. LEE”, “Numbers: Watchdogs in the Building Forest”, “Goryeo-Khitan War” y “Doborah”, por mencionar algunos.

Park Min Jae tuvo un infarto. Captura de pantalla IG/parkminzae

¿De que murió Park Min-Jae?

Según se ha informado por los medios de comunicación asiáticos, la causa de muerte de Park Min Jae, corresponde a que aparentemente fue a causa de un infarto que tuvo el 29 de noviembre de este año mientras estaba en China y que acabó con su vida de manera instantánea.

“Mi querido hermano se ha ido a descansar. Espero que la mayor cantidad de gente pueda venirlo a ver. Por favor, comprendan que no puedo comunicarme con todos individualmente”, es parte de las palabras de Park Min -Jaeb, hermano del actor que emitió a través de las redes sociales del famoso.

Park Min Jae fue un importante actor de series y películas. Captura de pantalla IG/parkminzae

Invitan al funeral de Park Min Jae

Una de las cosas que más han llamado la atención de los seguidores del trabajo de Park Min Jae, es que el hermano menor del actor, invita a las y los fanáticos del artista a que acompañen a sus seres queridos al velorio y funeral para que se despidan de la estrella.

También externó que el funeral de Park Min Jae se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre 2024 a las 9:30 hora de Seúl en el Hospital Universitario Femenino de Ewha en Corea del Sur, mientras que no se conoce información del entierro y tampoco han mencionado que será una ceremonia privada.

Sigue leyendo:

Muere Sandra Reyes, la actriz de “Pedro el Escamoso”, de terrible enfermedad que mantuvo en secreto