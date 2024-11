Erik Rubín da el último adiós a su mamá con tierno mensaje: "Eres las estrellas que brillan en la noche"

Erik Rubín informó este lunes 25 de noviembre a través de redes sociales la muerte de su mamá, Myra Milanszenko, con un emotivo mensaje y una serie de fotografías en familia y junto a sus hijas, Mía y Nina. El cantante recibió al instante una ola de mensajes de apoyo entre los que destacan el de su exesposa, la conductora Andrea Legarreta, quien recordó a su exsuegra como una mujer “maravillosa” y “única”.

“Nuestra querida Myra, ahora el descanso te acompaña. Te despedimos con mucho amor”, se lee en la imagen que confirma el deceso de la madre del cantante a los 73 años de edad. Erik Rubín acompañó la publicación con una serie de fotografías de su familia, así como una de su mamá con sus nietas, Mía y Nina, y un tierno mensaje con el que dio el último adiós.

“No me pararé al lado de tus cenizas a llorar / No estas ahí, no duermes / Eres un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros / Eres el destello del diamante sobre la nieve / Eres el reflejo de la luz sobre el grano maduro / Eres la semilla y la lluvia benévola del otoño / Cuando despierto en la quietud de la mañana / Eres la suave brisa repentina que juega y me abraza / Eres las estrellas que brillan en la noche / No me pararé al lado de tu cenizas a llorar / No estas ahí, no has muerto”, se lee.

Erik Rubín da el último adiós a su mamá con tierno mensaje. Foto: IG @erikrubinoficial

La salud de Myra Milanszenko, mamá de Erik Rubín

Aunque no se ha revelado información sobre la causa de muerte, se sabe que en octubre pasado Myra Milanszenko se sometió a una delicada cirugía para retirarle un tumor que le fue poco antes le habían detectado. Durante la intervención quirúrgica los médicos le extirparon un pulmón a la madre del cantante y más tarde se dio a conocer que habría estado intubada.

La conductora Andrea Legarreta fue la encargada de dar detalles sobre el estado de salud de su exsuegra, Myra Milanszenko, y durante una entrevista indico que la cirugía había sido un éxito y que la madre del cantante se recuperaba favorablemente. Además, reveló las palabras que Erik Rubín y su madre se dijeron momentos antes de que se realizará la cirugía en la que le quitaron un pulmón.

“Le dijo: ‘Mijo, en cuanto empiece la cirugía tú te vas porque sé que tienes muchas cosas, de todos modos cuando y salga voy a estar dormida y no voy a saber de nada’, ella sabe lo que es el show, ella ha sido su compañía desde que estaba chiquitito y sabe lo que es el show”, dijo la conductora de “Hoy”.

La mamá del cantante se sometió a una delicada cirugía en la que le quitaron un pulmón en octubre pasado. Foto: IG @erikrubinoficial

