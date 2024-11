Así suena el corrido de Miguel Vivanco alias "El Jasper", influencer secuestrado y asesinado en Culiacán

El estado de Sinaloa fue escenario de otro caso de violencia donde el cuerpo de Miguel "N", de 29 años fue localizado sin vida sobre un terreno baldío rumbo a El Ejido El Quemadito. La víctima era conocida como un creador de contenido popular y cercano al influencer "Markito Toys". El implicado identificado como "El Jasper" habría sido privado de la libertad días antes y hallado esposado y con los ojos tapados.

El macabro hallazgo se dio por la mañana tras su privación de la libertad, informaron las autoridades que acudieron a la investigación en la carretera La 20, un paraje ubicado porque cerca hallaron sin vida a Ramón Alberto un agente de la policía municipal que también había sido víctima de secuestro.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anteriormente lo había señalado por tener vínculos con el crimen organizado por lo que se investiga esta aseveración como uno de los móviles del crimen en medio de la violencia que ha dejado la entidad por la disputa entre las facciones del Cartel de Sinaloa.

El Jasper es conocido en redes sociales por pertenecer a dicho grupo social conocido como "Los Alucines", jóvenes que aspiran o están vinculados con el estilo de vida del crimen organizado. Incluso en las últimas horas se ha vuelto popular uno de los corridos dedicados hacia su persona.

Fue en el año 2021 cuando el sello musical JB Music a través de Michel Cruz en colaboración con el grupo La Expansión lanzaron la canción "Jasper o MV" donde se habla acerca del estilo de vida, lujos y amigos que ha tenido el personaje a lo largo de su vida con una duración de 3 minutos.

"Saludos hasta el cielo viejón" o "Hasta siempre compa Miguel", fueron los comentarios más destacados entre los comentarios que hacen referencia a la muerte de Miguel Vivanco. Hasta el momento no hay informes de detenidos y la Fiscalía General del Estado ha comenzado con las indagatorias y esclarecer el crimen.

