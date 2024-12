La 2da película más vista de la historia de Netflix que no te puedes perder

Netflix se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más influyentes en la industria del entretenimiento, ofreciendo una vasta y variada selección de series, películas y documentales. Desde su lanzamiento en 2007, ha revolucionado la forma en que consumimos contenido audiovisual, permitiendo a los usuarios acceder a una enorme biblioteca de títulos desde la comodidad de sus hogares, en cualquier momento y lugar. Con su modelo de suscripción, Netflix ha logrado mantenerse a la vanguardia de la competencia, convirtiéndose en una opción preferida para millones de personas en todo el mundo.

Netflix. Fuente: Archivo

Una de las características que ha cimentado el éxito de Netflix es la calidad de sus producciones originales, que han sido reconocidas en importantes certámenes internacionales. Desde series como Stranger Things hasta películas como Roma o El irlandés, Netflix ha demostrado su capacidad para crear contenido innovador y atractivo que no solo cautiva a la audiencia, sino que también recibe el respaldo de la crítica. En esta nota te presentamos una de las películas más vistas en la historia de esta plataforma.

Netflix. Fuente: Archivo

"NO MIRES ARRIBA": LA SEGUNDA PELÍCULA MÁS VISTA DE NETFLIX

Una de las películas más exitosas de Netflix es No mires arriba (Don’t Look Up), dirigida por Adam McKay, que ha logrado posicionarse como la segunda película más vista en la historia de la plataforma, solo por detrás de Red Notice. Esta sátira política y social, que aborda el tema de la ignorancia ante una catástrofe global, se estrenó en diciembre de 2021 y rápidamente capturó la atención del público con su combinación de comedia y crítica social. Con una trama que toca la fragilidad humana frente a una crisis existencial, No mires arriba logró conectar con audiencias de todo el mundo y mantenerse en los primeros puestos de las listas de más vistas de Netflix por un largo tiempo.

Leonardo DiCaprio en "No mires arriba". Fuente: Archivo

No mires arriba nos cuenta la historia de dos astrónomos, interpretados por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, que descubren que un cometa se dirige hacia la Tierra, una amenaza que acabará con la humanidad. A pesar de la gravedad de la situación, se enfrentan a la incredulidad y la indiferencia de los gobiernos y los medios de comunicación, lo que plantea una crítica mordaz a la forma en que se gestionan las crisis globales y cómo las personas prefieren ignorar la realidad. La película está dirigida por Adam McKay, conocido por sus trabajos en La gran apuesta y Vice, quienes en este caso combinan humor negro con una profunda reflexión sobre el cambio climático, el populismo y la desconexión entre la ciencia y la política.

Jennifer Lawrence en "No mires arriba". Fuente: Archivo

El elenco también incluye a estrellas como Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett y Tyler Perry, quienes aportan sus talentos en una sátira mordaz que ha generado tanto elogios como controversias. La crítica ha elogiado la película por su enfoque audaz y su mensaje relevante, aunque algunos han señalado que su tono exagerado puede restar seriedad a los temas tratados. Sin embargo, no cabe duda de que No mires arriba se ha consolidado como un referente dentro del cine de crítica social contemporáneo.

