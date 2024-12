El fantasma de la informalidad, un mal que aqueja la economía mexicana

Por Jaime Rico Leon¹²

La informalidad es una de las problemáticas más recurrentes en las economías de América latina, desde ya hace bastante tiempo este mal se ha hecho más presente en dichas economías, Según un informe del banco mundial aproximadamente el 70% de los trabajadores se encuentran dentro de la economía informal en economía en desarrollo³, la economía mexicana no está exenta de esta problemática, la Informalidad afecta directamente a los mercados laborales así como el crecimiento económico de un país, afecta directamente a las personas que conforman a la población económicamente activa (PEA) esto implica que la personas que se encuentran en situación de informalidad se enfrentan a situaciones como el no contar con seguridad social sin contar que la personas que conforman dicho sector no cuentan con respaldo legal e institucional.

Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) la informalidad en México en los últimos 10 años se ha mantenido en un intervalo de entre 54% Y 59% lo que se traduce en que la mitad de la población ocupada se encuentra sumida en la informalidad, esto genera condiciones de precariedad para la población ocupada, sin contar que dicha situación genera desigualdad salarial de género en el mismo ámbito informal.

Por lo datos mostrados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y las recientes políticas salariales implementadas en el último sexenio, veremos cómo se abre una brecha salarial entre la economía formal y la economía informal que afecta solamente a la economía informal, que desde hace ya diez años se encuentra una trampa. La informalidad se ha vuelto un mal en la economía mexicana que debe corregirse para bien de nuestra propia economía.

¹Redes sociales: Instagram: @Jaimericoww; X: @JaimeRicoLeon; Correo: JaimeRico@ciencias.unam.mx

²Estudiante de séptimo semestre en la licenciatura en economía en la facultad de economía y estudiante de primer semestre en la carrera de matemáticas aplicada en la facultad de ciencias.

³De la informalidad a la oportunidad - Desafíos para #RepensarElFuturo del empleo y la economía en América Latina y el Caribe.