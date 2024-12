Entrega el gobernador Rubén Rocha Moya apoyos directos a comerciantes de Culiacán

Con el propósito de apoyar a los pequeños comerciantes y reactivar la economía local, el gobernador Rubén Rocha Moya inició con la entrega de apoyos directos del Programa Económico Emergente “Sinaloa Late Fuerte”, de la Secretaría de Economía, que contempla una bolsa de 62.5 millones de pesos, de los cuales, 42.5 millones se destinarán a la entrega gratuita de apoyos de 5 mil, 10 mil y 20 mil pesos a comerciantes vulnerables, y los restantes 20 millones de pesos, a créditos de 50 mil pesos a Mipymes, sin intereses, con los primeros seis meses de gracia y pagaderos a un plazo de dos años.

Los primeros 20 cheques los entregó el gobernador Rocha acompañado por la presidenta de Canaco Culiacán, Guadalupe Zavala Yamaguchi; y por la presidenta de Canirac, Laura Guzmán Torróntegui, y al hacerlo, el mandatario estatal fue claro en señalar que se trata de un apoyo solidario hacia los comerciantes, ante la situación económica que viven actualmente desde el pasado 9 de septiembre, y que no busca con ello que organización alguna emitan ninguna proclama de agradecimiento.

“Este apoyo no es recurso del gobernador, es recurso del Estado, ustedes lo pagan, lo pagan los contribuyentes, nadie les va a pedir que hagan una proclama que porque el gobernador nos apoyó, no quiero, si alguien les pregunta y quieren decir algo a favor, háganlo, pero yo no le voy a decir a ninguna cámara por qué no sacan un desplegado que qué bien nos está yendo, no, no quiero proclamas, éste es un recurso que lo merecen y que queremos que les sirva para eso que dicen Laurita y Lupita, no sé, les va a servir para pagar a la luz, para algo les va a servir”, dijo.

Gobernador Rubén Rocha Moya acude a la entrega de apoyos “Sinaloa Late Fuerte”. Créditos: Especial.

Rubén Rocha Moya asegura que su gobierno está enfocado en recuperar la tranquilidad y seguridad en Sinaloa

El gobernador Rocha añadió que además de entregar estos apoyos a los comerciantes, su gobierno está enfocado en recuperar la tranquilidad y la seguridad para que se reactive la economía al cien por ciento, como estaba antes de septiembre por la situación de violencia que se desató, y que el comercio pueda seguir abriendo sus cortinas.

Destacó que para ello, precisamente se encuentra en Culiacán desde el pasado martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para revisar la estrategia de seguridad que se mantiene en coordinación con todas las fuerzas federales, como el Ejército, Guardia Nacional y Marina.

“La idea central nuestra, más allá de los apoyos, es garantizarles que haya seguridad para que puedan vender y abrir sus restaurantes. En estos momentos, ustedes saben bien, que está el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que se está trabajando el tema de la seguridad, nos han llegado 400 efectivos del Ejército, nos han llegado 200 efectivos de Fuerzas Especiales, tenemos 100 guardias nacionales más. ¿Qué estamos tratando de hacer? Blindar con proximidad de agentes la ciudad de Culiacán y de Mazatlán, que son las dos ciudades que están en la estrategia, blindarlas, que haya suficientes agentes en el cuadro de la ciudad, que evitemos que se cometan delitos”, precisó.

En este sentido, el gobernador Rocha adelantó que una vez que inicie el periodo vacacional en las escuelas, el operativo de proximidad que se mantiene actualmente en los alrededores de los planteles, en el que participa el Ejército y la Guardia Nacional junto con la Policía Estatal, podrá dirigirse al centro de la ciudad, para resguardar en mayor medida las plazas y los centros comerciales, sobre todo porque que incrementará la afluencia de personas que los visitan con motivo de las compras de fin de año.

Una vez que los primeros 20 pequeños comerciantes recibieron cada uno un cheque por 20 mil pesos, tanto la presidenta de Canaco, Guadalupe Zavala, como la dirigente de Canirac, Laura Guzmán, agradecieron a nombre de sus representados este apoyo que mucho les hará de servir para seguir operando en esta temporada de fin de año.

“Reconocemos y agradecemos el apoyo de nuestro gobernador del estado, el doctor Rubén Rocha Moya; como representante del sector comercio, servicios y turismo de nuestro municipio, expresamos nuestro compromiso con un régimen de derecho que fomente la paz, el orden y una sana convivencia, soy la voz de más de 23 mil empresas y negocios familiares que abren sus cortinas todos los días para salir adelante en este municipio de Culiacán. El comercio organizado es y seré siempre aliando de las instituciones”, dijo Lupita Zavala.

“El reto sí es grande, hemos tenido situaciones complicadas también, pero estoy segura que esta comunicación y este apoyo que ahorita usted nos brinda, es tan importante y no solamente por el tema monetario, señor gobernador, por esa atención que usted ha tenido desde el primer día que empezamos a tener esta situación. Estamos contentos por este apoyo que nos está brindando porque nos interesa mucho sacar adelante nuestra ciudad y sabemos que tenemos que caminar juntos”, comentó por su parte Laura Guzmán, presidenta de Canirac.

El Programa “Sinaloa Late Fuerte” va dirigido a apoyar a 5 mil 150 comercios vulnerables como tanguistas, vendedores ambulantes y negocios informales, además de MiPymes y restaurantes de Culiacán y Altata, Navolato, mediante tres modalidades.

Modalidad 1

Inversión: $12.5 MDP

Monto: $5,000

Tipo de apoyo: entrega directa

Población objetivo: Tianguistas, comercio ambulante, informales

Número de beneficiarios: 2,500

Modalidad 2

Inversión: $15 MDP

Monto: $10,000 (menos de 10 empleados)

Tipo de apoyo: entrega directa

Población objetivo: Micronegocios formales

Número de beneficiarios: 1,500

Modalidad 3

Inversión: $15 MDP

Monto: $20,000 (más de 10 empleados)

Tipo de apoyo: entrega directa

Población objetivo: Micronegocios formales

Número de beneficiarios: 750

Además se contempla el otorgamiento créditos preferenciales de FOSIN a 400 Mipymes, con un bolsa de 20 millones de pesos. Serán créditos de 50 mil pesos, sin intereses ni garantía, con seis meses de gracia, y un plazo de 24 meses para su liquidación.

Acompañaron también al gobernador Rocha, además de ambas mujeres dirigentes camarales, el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez; el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el subsecretario de Economía, José Ángel López Fierro.

