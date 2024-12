Así fue la graciosa reacción del elenco de "El Juego del Calamar" al probar dulces mexicanos

"El Juego del Calamar 2" llegará a Netflix el próximo 26 de diciembre, pero mientras esto sucede la youtuber surcoreana Chingu Amiga voló hasta Estados Unidos para poder entrevistar al elenco, ya que no visitaron México. En un video que subió a su canal de YouTube reveló que la segunda temporada está muy buena, ya que pudo disfrutarla antes del estreno en la plataforma.

Aunque no dio muchos detalles, Chingu Amiga pasó un ameno momento con Seong Gi-Hun, el protagonista de la serie, y Seo-Hwan, quien recientemente se unió al elenco, ya que les enseñó palabras en español, les habló de México y les dio a probar dulces mexicanos.

Por su parte, los actores hablaron un poco sobre el significado de algunas escenas y dieron detalles sobre la segunda parte de la serie coreana, la cual se convirtió en una de las más populares de todos los tiempos.

"El Juego del Calamar 2" se volvió la más vista de Netflix en su primer mes de estreno. (Créditos: Netflix)

¿"El Juego del Calamar" reacciona a dulces mexicanos?

A pocos días de que se estrene la segunda temporada de "El Juego del Calamar", parte del elenco tuvo la oportunidad de probar dulces mexicanos durante una entrevista que realizó la youtuber coreana Chingu Amiga, quien es conocida por crear contenido de comedia y divertido en sus redes sociales.

En el video que compartió la influencer en su canal de YouTube, se observa al protagonista Seong Gi-Hun y su compañero Seo-Hwan probando unas paletas de mango enchilado, las cuales son muy conocidas en México. Aunque al principio les parecieron extrañas e hicieron caras graciosas, después uno de ellos admitió que le gusto.

"El Juego del Calamar" se convirtió en una de las series coreanas más populares de todos los tiempos. (Créditos: Netflix)

Sin embargo, no fueron los únicos dulces mexicanos que probaron, ya que Chingu Amiga les dio a probar Pelones y paletas de cajeta, los cuales no mostró cuál fue su reacción, pero aseguró que les agradaron las que no picaban.

¿De qué trata "El Juego del Calamar"?

"El Juego del Calamar" ("Squid Game", en inglés) es una serie surcoreana original de Netflix de suspenso y drama creada por Hwang Dong-hyuk. Estrenada el 17 de septiembre de 2021, se convirtió en un fenómeno global luego de su estreno en la plataforma, pues captó la atención de millones de espectadores.

La trama de esta serie gira en torno a un grupo de 456 personas con problemas financieros, quienes son invitadas a participar en una especie de concurso de juegos donde les prometen una gran suma de dinero a cambio. Sin embargo, pronto descubren que los perdedores de cada juego son ejecutados de manera brutal, por lo que lo que todo se tornará más dificil. La serie se colocó como la primera producción de Corea del Sur en alcanzar el primer lugar en el ranking global de la plataforma. (Créditos: Netflix)

