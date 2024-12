¿Está el cine en peligro?

Por Emilio López García, Marion Reznik Slovik y Mariana Luciano González

El Impacto de las plataformas de streaming en las salas de cine

Los hábitos de consumo en plataformas de streaming reflejan la preferencia por accesibilidad y exclusividad entre los jóvenes universitarios.

En los últimos años, el crecimiento de las plataformas de streaming ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, mientras los servicios de streaming ofrecen comodidad, variedad y estrenos inmediatos desde el hogar, el cine sigue defendiendo la magia de la gran pantalla.

Este cambio de paradigma ha generado un intenso debate: ¿están las salas de cine destinadas a desaparecer, o existe un equilibrio posible entre ambos formatos? En este reportaje, explicamos las ventajas y desventajas de cada uno y analizamos cómo la industria del entretenimiento enfrenta este nuevo desafío.

Realizamos dos entrevistas a expertos relacionados con el tema “El Impacto de las plataformas de streaming en las salas de cine”; Una maestra que es coordinadora del cine y nos pudo explicar a detalle de la magia de ir a una sala de cine y a un estudiante que su hobby es consumir plataformas de streaming.

El streaming en la vida diaria de los Universitarios

La primera entrevista fue con Cid Clouthier ,estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Panamericana, compartió sus hábitos de consumo en plataformas de streaming, destacando a Netflix y Disney+ como sus opciones principales. Netflix ocupa el primer lugar en su preferencia debido a su facilidad de uso e interfaz intuitiva, lo que la convierte en la opción predilecta para iniciar cualquier sesión de entretenimiento. Por otro lado, Disney+ destaca por la exclusividad de ciertas películas que disfruta ocasionalmente, lo que la hace ideal para acceder a contenido específico de alta calidad.

Al ser cuestionado sobre sus preferencias entre series y películas, Cid confesó que, aunque disfruta de algunas series y espera con interés los nuevos capítulos, actualmente se inclina más hacia las películas. Su elección responde a las limitaciones de tiempo libre, ya que las películas ofrecen una experiencia completa en una sola sesión, mientras que seguir una serie puede resultar complicado con un horario ajustado. Esta decisión refleja cómo la dinámica del entretenimiento se adapta a la rutina diaria de cada individuo.

Sobre la estrategia de estrenos simultáneos en cine y plataformas, Cid Clouthier comentó que no estaba del todo familiarizado con la práctica, pero cree que podría dividir a los consumidores y repartir el mercado, generando una competencia interesante entre ambos formatos. En cuanto a los costos actuales de las plataformas de streaming, considera que son justos y accesibles, especialmente por la posibilidad de compartir cuentas familiares, lo que reduce significativamente el costo por usuario. Como recomendación reciente, destacó la película Gladiador 1, un clásico que ha cobrado relevancia con la llegada de su esperada secuela, una obra que recomienda a todos aquellos interesados en el género épico. (comunicación personal, 2024)

El impacto del streaming en México

En México, las plataformas de streaming como Netflix, Max, Disney y Amazon Prime han superado en ingresos a las salas de cine tradicionales. Al cierre de 2023, estas plataformas reportaron ingresos de 25,700 millones de pesos, mientras que los cines alcanzaron 14,600 millones, una diferencia de 11,100 millones de pesos. Este cambio se atribuye al aumento en los costos de las entradas de cine, que pasaron de 45 pesos en 2019 a 80 pesos en promedio en 2023, y al incremento en los precios de alimentos y bebidas. Como resultado, muchos consumidores prefieren la conveniencia y economía que ofrecen los servicios de streaming.

Después entrevistamos a Alicia Hernandez “Licha”, quien es maestra y coordinadora de las materias de cine en la Universidad Anáhuac campus Norte para que nos diera una explicación de como se ha visto afectado el cine con el surgimiento de las múltiples plataformas de streaming, ella nos contesta que si bien es más fácil y rápido conseguir contenido por medio de Netflix, no tienen la misma calidad que una producción dirigida a las pantallas grandes ya que muchas veces buscan cantidad y no calidad, aunque de igual manera no se demerita ningún trabajo.

¿Cómo afectó la pandemia al cine?

Un ejemplo que nos dio fue la pandemia del COVID-19, en donde le da la razón al uso de las plataformas de streaming ya que todos los seres humanos necesitábamos entretenimiento sin necesidad de salir de nuestras casas y fue una alternativa sumamente atractiva e importante en la sociedad, sin embargo, muchas de las tomas que se realizaron fueron creadas para ser disfrutadas en una pantalla grande, tanto empeño que los productores y directores ponen para que una mirada, unas manos, un close-up se disfruté en pantalla grande y mejor, el objetivo es que te transmita algo.

Los precios fueron un tema importante en la entrevista, ya que se le hace un poco excesivo la cantidad de aplicaciones que existen en la web, comparamos un una suscripción mensual en cualquier plataforma con el precio de un boleto VIP y es casi lo mismo, solo que con diferentes experiencias; la magia de ir al cine es comprar las palomitas, los boletos, ver los trailers de las siguientes películas, todo este ritual que todo el mundo hace antes y después de ir al cine no se compara con nada en el mundo.

Un punto sumamente a favor del cine que nos comenta la entrevistada es que no hay un plan mejor que ir al cine y disfrutar de las películas que se estrenan. Hay tantos directores buenos, tanto mexicano como de otras nacionales, que vale la pena conocer su trabajo, explorar películas de todo el mundo para ampliar la cultura y conocer la cineteca nacional. Alicia está consciente que el cine no será reemplazado por el streaming, ya que es una actividad humana ya que es una experiencia inmersiva que a la gente le gusta y disfruta al máximo.

La magia del cine

El cine es generar emociones, estar rodeado de gente conocida o no conocida que va por un mismo motivo: disfrutar la película. La pantalla grande no transmite la misma emoción que ver la escena desde un dispositivo móvil o televisión, Licha siempre que ve una película por las apps de streaming se cuestiona cómo sería vivir la misma escena en pantalla grande, ya que ella es consciente de la magia que hace la pantalla grande. La sociedad está sumamente acostumbrada a compartir risas, lágrimas y a la conexión con otros seres humanos, algo que la experiencia de ver películas o series por apps de streaming no da, ya que solo conectas con una pantalla; un ejemplo que ella nos da fue en el estreno de la película “Titanic” en la cual la entrevistada relata el frío que sentía, las personas que lloraban por la muerte de Jack, que bien aunque sabes psicológicamente que es un personaje y el autor está vivo, la gente lloraba viendo la pantalla sin importar quien esta alado de ti. (comunicación personal, 2024)

Encuesta

Por medio de una encuesta sobre Cine y plataformas digitales, se recopilaron 92 respuestas a personas desde los 18 hasta los 60 años, la pregunta principal, ¿por qué medio prefieres ver películas o series?, nos arrojó el siguiente resultado.

Otro dato interesante que se halló fue que más de la mitad de la población total afirmó asistir a salas de cine cada tres meses o menos y un 67.4% ve películas o series en plataformas de streaming una vez a la semana o más y lo que más valoran es la accesibilidad de tiempo y espacio.

La plataforma que predomina es Netflix, por su variedad de contenido, seguida de Prime Video y otro factor importante para la elección de plataforma es el precio.

Servicios de streaming más demandados

El hallazgo más importante se encuentra polarizado, con un 61.3% las personas prefieren ver los estrenos de películas en el cine, un 20% en plataformas de streaming y el resto opta por el estreno simultáneo.

El motivo del reportaje es conocer la opinión de un experto y analizar la experiencia de las personas que consumen películas y series, la siguiente gráfica demuestra que la opinión es diversa, y la opinión menos popular es que están muy en desacuerdo en que las plataformas de streaming reemplazarán al cine.

Finalmente, un 86% admite que poco o nada le gustaría que las plataformas reemplazaran al cine.

Tanto el cine como las plataformas se hicieron con un mismo propósito: entretener a la gente. Ninguno de los dos medios es malo, depende de gustos y de lo que está buscando el usuario que lo consume. En vez de verse como enemigos, el cine y las plataformas de streaming van de la mano, cada uno con su toque especial. Ir al cine sigue siendo una buena idea para ir a alguna premiere, hacer ese gran ritual de comprar los boletos y las palomitas, mientras que el streaming te da la libertad de ver lo que quieras cuando quieras, conocer películas extranjeras y poder ver en el lugar que quieras.

