Un estudio de científicos de los EE.UU y Austria sobre las olas de calor extremo paraliza al mundo

El cambio climático es algo de lo que todos tenemos responsabilidad en mayor o menor medida. Una de las consecuencias de este fenómeno son las olas de calor extremo que se están registrando.

Los últimos estudios científicos no son para nada alentadores y se ha realizado un descubrimiento que está emergiendo sobre EE.UU y Austria.

Esto es lo que se descubrió en EE.UU y Austria

Estas zonas están experimentando olas de calor repetidas que son tan extremas que se desbordan más allá de lo que cualquier modelo sobre el calentamiento global puede predecir o explicar.

En la revista Proceedings of the National Academy of Sciences se han publicado los resultados. A partir de los datos, los investigadores elaboraron el primer mapa mundial de esas regiones con las olas de calor, como enormes manchas de piel. El mapa también incluye regiones en el extremo sur de Sudamérica afectadas por las olas de calor.

Debido a las altas temperaturas que se han registrado, hubo muerte de miles de personas, arruinaron cultivos y hubo incendios forestales devastadores. Lo preocupante es que esto podría empeorar.

Las olas de calor podrían ser el resultado de interacciones físicas complejas que aún no se comprenden completamente. Estas áreas se convierten en “invernaderos temporales” por las condiciones atmosféricas excepcionales.

Implica que el aumento de las temperaturas extremas no puede ser explicado únicamente por el calentamiento global general, sino que también involucra una serie de factores locales y globales complejos.

En cuanto a una de las hipótesis que más fuerza tiene es que las olas de calor se relacionan con las ondulaciones del chorro polar. El mismo consiste en una corriente de aire rápida que circunda el hemisferio norte, se ve alterado por el calentamiento más rápido del Ártico.

A medida que el Ártico se calienta más rápidamente que otras zonas, el chorro polar se vuelve menos estable y, en consecuencia, puede formar las llamadas “ondas de Rossby”. Esas ondas arrastran aire caliente desde latitudes más bajas hacia regiones normalmente templadas, lo que provoca olas de calor extremas en áreas que tradicionalmente no experimentan tales fenómenos.

SIGUE LEYENDO

EU y México unidos contra cambio climático: Ken Salazar

Expertos advierten que un continente podría desaparecer en los próximos años: ¿quiénes están en peligro?