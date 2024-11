Netflix: ¿Cuándo ver el nuevo K-Drama de romance y suspenso protagonizado por Chae Soo Bin?

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming con más dramas coreanos, pues cada vez añaden más de estas producciones a su catálogo. De hecho, hace poco se confirmó que el nuevo K-Drama de romance y suspenso de la actriz Chae Soo Bin llegará este mes.

"When The Phone Rings" (“Cuando el teléfono suena”, en español) es el nombre de este K-Drama protagonizado por Yoo Yeon Seok, quien ha participado en "Love, Lies", "The Royal Tailor" y "Mood of the Day", y Chae Soo Bin, quien es conocida por su trabajo en "I'm Not a Robot" y "A Piece of your mind".

Con un total de 12 episodios, promete ser una de las mejores producciones coreanas de misterio y drama de los últimos años, ya que fue dirigida por Park Sang Woo y fue escrita por Kim Ji Woon, quienes han hecho excelentes trabajos anteriormente.

Chae Soo Bin dará a vida a una mujer con mutismo. (Créditos: Netflix / MBC)

¿Cuándo ver el nuevo K-Drama de romance y suspenso protagonizado por Chae Soo Bin?

El K-Drama “Cuando el teléfono suena” llegará a Netflix el próximo viernes 22 de noviembre, por lo que solamente faltan unas semanas para su estreno. De hecho, se espera que la participación de Yoo Yeon Seok y Chae Soo Bin sea algo totalmente diferente a lo que han hecho en sus trabajos anteriores.

Baek Sa Eon, quien será interpretado por Yoo Yeon Seok, será esposo de Hong Hee Joo, quien es interpretado por Chae Soo Bin. En un principio, la pareja estará junta solamente por conveniencia, pero cuando ella sea secuestrada de manera misteriosa su relación cambiará por completo.

¿De qué trata el dorama “Cuando el teléfono suena” de Netflix?

En este nuevo dorama de Netflix, Hong Hee Joo (Chae Soo Bin) es una mujer que padece de mutismo desde que sufrió un accidente cuando era pequeña. Además, trabaja como intérprete de lenguaje de señas en la corte y en la televisión. Se encuentra casada con Baek Sa Eon por conveniencia, ya que rara vez se comunican o conviven juntos.

Por su parte, Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok), es el portavoz presidencial más joven de Corea del Sur y ha sido corresponsal de guerra. Se encuentra casado con Hong Hee Joo desde hace tres años, pero no son un matrimonio feliz, ya que realmente no se aman, aunque esto cambiará luego de un misterioso suceso.

Hong Hee Joo sufrirá un secuestro, por lo que su esposo empezará a valorarla y hará todo para que regrese sana y salva a casa. Mientras tanto, el misterio será investigado por un psiquiatra y creador de contenido llamado Ji Sang Woo, quien es interpretado por Heo Nam Jun.

El K-Drama llega a Netflix este mes y ya lanzó su primer adelanto. (Créditos: Netflix / MBC)

