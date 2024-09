Llega a Netflix: ¿Cuándo ver el nuevo K-Drama de Park Shin Hye sobre romance, fantasía y crimen?

Netflix es una plataforma de streaming donde se puede encontrar toda clase de contenidos, pero es la única que cuenta con el mayor catálogo de doramas coreanos. De hecho, cada vez añaden más K-Dramas y este mes no ha sido la excepción, pues en pocos días llegará la nueva producción de Park Shin Hye, una de las actrices coreanas más reconocidas de los dramas.

Aunque Park Shin Hye ha protagonizado muchas producciones y muchas están disponibles en Netflix, esta será la primera vez que interprete el papel de un demonio, por lo que será una serie única diferente a las anteriores. Además, está dirigida por Park Jin Pyo y es una producción de Studio S, lo que puede generar grandes expectativas.

Park Shin Hye interpreta a un demonio. (Créditos: SBS Korea / Netflix)

¿De qué trata el K-Drama nuevo de Park Shin Hye?

El dorama coreano "The Judge from Hell" promete romance, fantasía y crimen, pues Park Shin Hye dará vida a un demonio del infierno que ha entrado en el cuerpo de una juez llamada Kang Bit Na. Sin embargo, todo cambiará para ella cuando conozca a Han Da On, quien es interpretado por Kim Jae Young, uno de los actores más amados de los últimos años.

De acuerdo con el primer adelanto del K-Drama, la jueza Kang Bit Na llegó desde el infierno con la misión de castigar a quienes sean responsables de las muertes de otros y no sientan algún tipo de remordimiento. Su trabajo, es matar a todos y mandarlos al infierno para que paguen por sus atrocidades.

Por su parte, Han Da On es un detective sumamente apuesto y amable que trabaja en unidad de crímenes donde conocerá a Kang Bit Na. Normalmente es un hombre observador y trabajador que no tiene problemas, pero esto cambiará cuando conozca a la jueza, quien es considerada una mujer loca.

¿Cuándo llegará "The Judge from Hell" a Netflix?

La serie, que llegará a Netflix el próximo sábado 21 de septiembre y tendrá un total de 14 episodios, los cuales se estrenarán cada viernes o sábado en la plataforma de streaming. Hasta el momento, se desconoce si tendrá doblaje en español, pero al no ser una serie original es probable que solamente tenga subtítulos.

La nueva serie de Park Shin Hye llegará a Netflix. (Créditos: SBS Korea / Netflix)

¿Qué más debo saber sobre "The Judge from Hell"?

Género: Fantasía, Romance, Crimen

Episodios: 14

Banda sonora: The Judge From Hell OST

Director: Park Jin Pyo

Guionista: Jo Yi Soo

Compañía productora: Studio S