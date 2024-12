Los 3 signos zodiacales tendrán un buen inicio de mes en el dinero este 1 de diciembre, según Nana Calistar

Las mejores predicciones llegan para ti con la vidente más popular de las redes sociales, así es, con Nana Calistar, quien a través de sus predicciones revelará lo que le deparará el destino a cada uno de los signos zodiacales, sus consentidos de la astrología para este domingo 1 de diciembre e inicio de mes, aún con los astros en Sagitario.

Para esta nueva edición de la primera semana del décimo segundo mes del 2024, la vidente reveló a los 12 horóscopos cómo evitar el mal camino y qué hacer para crecer en el ámbito del amor, suerte, familia, trabajo y salud, en el que la vidente señala que para este cierre de año tendrás que ser muy cuidadoso con el dinero, pues podrían venirse deudas que no podrías llegar a pagar.

Para diciembre se vienen cambios de actitudes por las fiestas decembrinas, por lo que la astróloga pide a algunos signos que sean cautelosos con quienes tratan, puesto que muchos no son de fiar, puesto que muchos suelen abrir sus sentimientos como símbolo de confianza.

Los signos que tendrán buen inicio en el dinero, este 1 de diciembre

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, es posible que tu carácter esté cambiando en los últimos meses y cómo no, con los golpes que has llevado y las decepciones que te han marcado es normal que te cueste volver a creer y confiar en las personas.

Amores a distancia se fortalece y será más fuerte que nunca, si en el pasado un funcionó el universo conspirará pa que terminen juntos. En la cuestión de los dineros hay proyectos muy buenos que te van a ayudar a crecer entre ellos posibilidades de iniciar un buen negocio.

En la medida que aprendas a ver el mundo de manera positiva será como te vaya en tu arrastrada vida, así que no te pierdas en tu camino y busca eso que te hace feliz y te hace sentir bien.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, es posible que una amistad se sienta ofendida por ciertos comentarios que dirás, recuerda que algunas veces tu sinceridad duele, pero quien te quiera a la buena tendrá que lidiar con eso.

Un amor nuevo llegará a tu vida por medio de una amistad o red social, no te avientes tan rápido dale tiempo a que la relación madure.

La necesidad de crecer económicamente y como persona podría ponerte de malas al no ver claro el asunto, recuerda que quien no habla Dios no lo oye así que comienza a exigir lo que mereces y a luchar por una vida cómoda..

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, no permitas que otras personas te hagan sentir menos de lo que vales, no te equivoques en elegir a tus amistades o amores pues ya bastante la has regado en tu pasado.

El recurso económico será siempre importante para ti, pero necesitas cuidarlo mucho más antes que en el futuro sufras las consecuencias, es posible que te lleguen chismes que andan diciendo de ti, no permitas que ya esos comentarios te afecten.

Activa tu escudo y no vayas por la vida enamorándote de cualquier hijo e hija de la tostada, debes ser más consiente que el amor no es juego y que si desde el inicio no muestra interés e importancia por ti estas en el lugar equivocado.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, espera un poco antes de tomar cualquier decisión, algunas veces actúas demasiado rápido y por consiguiente tomas decisiones erróneas.

Cambia más la cuestión de sentimentalismo y sé más perra pues solo así entrarás en su juego y no les será fácil manipularte y hacer de ti un títere.

Movimientos en tu economía y en tu estado de ánimo. En estos días descubrirás la verdad oculta sobre cierta persona, te va a sacar mucho de onda, pero aprenderás el tipo de distancia que deberás de guardar con dicha persona.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, te viene dinero extra y oportunidad de pagar deudas que tenías pendientes, cúbrelas y no te vuelvas a endeudar.

Un embarazo por parte de familiar o amistad se hará presente y traerá torta bajo el brazo pues arreglará mucho distanciamiento que existía.

Ten cuidado con lo que vas a decir de tus finanzas y negocios pues estás rodeado de personas que buscarán sacar algo de provecho de ti.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, no permitas que otras personas se interpongan en tus planes y deseos, recuerda que la vida es corta, aprende a disfrutar los bellos momentos y no quedarte con ganas de nada.

Muchos de tus problemas radican en tu falta de confianza y en invertir mucho tiempo en cosas que no te dejarán nada, pon los pies en la tierra y enfócate en lo que de verdad te llevará a la felicidad.

Un viaje está por consolidarse y se va a ir de la mejor manera. Cuídate de cambios en tus estados de ánimo pues podrías andar demasiado deprimido al punto de alejar a muchas personas que son importantes para ti. Cuida tu carácter está muy fuerte e impulsivo podrías lastimar a quien tanto quieres.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre,

No te exijas más de lo que puedes cumplir, ponte metas a corto plazo para que no te decepciones del cumplimiento de estas al ser tan ambiciosas. Hay movimientos en lo familiar que te pondrán un poco tenso. Es probable que en este nuevo mes que llega te llegue un cambio en lo laboral el cual te va a beneficiar mucho económicamente. Si tienes pareja la relación va a mejorar mucho no se compliquen la vida por situaciones tontas, lo mejor será siempre poner las cartas sobre la mesa. No permitas que otras personas te hagan sentir menos de lo que vales, no te equivoques en elegir a tus amistades o amores pues ya bastante la has regado en tu pasado. Deja que el mundo ruede a su manera y llévate las cosas tranquilo que todo se va a dar en tiempo y forma..

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, cuida mucho la manera de interpretar lo que ves y las palabras que llegan a ti podrías tomarte las cosas muy apecho.

Ten presente que lo bueno cuesta trabajo, pero no se desecha a la primera, lo fácil se tira en cualquier momento, así que ya tú sabes en qué papel estas. Cuida mucho tu alimentación pues dietas no confiables podrían bajar tus defensas.

Estarás algo decepcionado de varias personas que te rodean, algunas veces sueles defender mucho tus pensamientos y te vale si estás o no en lo cierto y eso suele causar conflictos.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, ten mucho cuidado con caídas pues podrías exponerte a una en estos días, posibilidades de mejorar ingresos en tu trabajo o se aproxima un buen negocio que te dejará buenas ganancias.

Es momento que le des al ejercicio o hagas algo por cuidarte y verte mejor, recuerda que para todo hay tiempo y si tú no pones de tu parte será imposible que lo logres.

Un familiar podría sufrir una recaída en estos días. Viene nueva etapa, nuevos sueños y anhelos en tu vida, es posible que comiences a sentir atracción por una persona con la que has estado saliendo o has conocido por una red social, sino le das la importancia que requiere todo quedará ahí..

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, si tienes pareja ten cuidado con amistades pues le andan echando los perros. Ponte ya las pilas, el amor se va cada día que pasa, pero es por tu mendiga indiferencia, lo has tenido siempre frente a ti, pero te la has pasado buscando en sitios distintos lo que ya tienes a tu lado.

Una fiesta o evento se aproxima la siguiente semana, te vas a enterar que te han reemplazado. Tu fregado carácter no te ayuda en nada pues en unos días puedes ser el ser más bueno y noble que existe, pero en otro la cajeteas bien gacho pues ni tú te aguantas.

Planearás un viaje con una persona especial te va a ir de maravilla. Es probable que en este nuevo mes te llegue un cambio en lo laboral el cual te va a beneficiar mucho económicamente.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, que te valgan comentarios negativos de otras personas que ni qué hacer tienen.

Un nuevo proyecto podría ayudarte mucho a aumentar tus ingresos, no temas a nuevos cambios y oportunidades que quizás ahí esté la clave que necesitas.

Estás en tu ciclo de cumplir metas, pon mucha atención a las señales que recibirás en estos días pues serán indispensables para las elecciones que hagas en poco tiempo. Mujer de piel blanca te meterá en problemas.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, si tienes pareja y la relación se ha tornado sin cambios y algo aburrida, es momento de revivir a las personas que eran cuando se conocieron, la rutina es su peor enemigo.

Vienen cambios muy importantes en tu vida pues por fin lograrás despertar de la ingenuidad en que habías vivido. Sabrás identificar con facilidad tus amistades falsas, ya sabes lo que tienes qué hacer, bastante tienes con tus problemas para tener que lidiar con ellas.

Muchas posibilidades de conocer a una persona en estos días, te va a dejar algo asombrado pues es muy parecido a lo que has buscado en mucho tiempo.

¿Qué signo soy si nací el 1 de diciembre?

Aries: 21 de marzo y el 20 de abril

Tauro: 21 de abril y 21 de mayo

Géminis: 22 de mayo y 21 de junio

Cáncer: 22 de junio y 23 de julio

Leo: 24 de julio y 23 de agosto

Virgo: 24 de agosto y 22 de septiembre

Libra: 23 de septiembre y 22 de octubre

Escorpio: 23 de octubre y 22 de noviembre

Sagitario: 23 de noviembre y 21 de diciembre

Capricornio: 22 de diciembre y el 19 de enero

Acuario: 20 de enero y el 19 de febrero

Piscis: 20 de febrero y el 20 de marzo

