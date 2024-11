Joven expone brutal agresión a su mascota y hacia él, nadie hizo nada: "soltó a sus perros, acaban de atacar a mi perrita"

Hace unos días todo TikTok mostró su indignación y exigía justicia por la perrita Romina, una mascota de 13 años originaria de Pachuca, Hidalgo, que tuvo que ser dormida tras ser atacada a mordidas por un trio de canes y desde hace unas horas a este caso de le sumó uno más que aunque no ocurrió en nuestro país, ya desató la molestia de muchos internautas a nivel mundial, quienes piden un castigo ejemplar o sanción en contra de un hombre que presuntamente permitió que sus mascotas agredieran a una perra de tamaño pequeño.

Alexander Romero, un tiktoker (@alexier_ro), es el dueño y responsable de la perrita que fue agredida esta semana y por la que pide ayuda para que se le haga justicia y es que al haber sido atacada por al menos dos perros más grandes que ella, sufrió heridas de importancia en sus patas traseras y en sus partes íntimas. Por su parte, el joven relató que las mascotas en cuestión también se lanzaron contra él y pese a los muchos testigos que había, ni ellos ni la policía pudieron hacer algo al respecto.

Esta semana el joven compartió un video pidiendo ayuda y orientación para tomar acciones contra un hombre dueño de dos perros que lo atacaron a él y a su mascota, y quien además "no se quiere responsabilizar". Sobre ello, el creador de contenido originario de Perú aseguró que la policía no lo ayudó tras denunciar la situación y él ahora busca justicia por las lesiones de importancia médica que recibió su lomita.

"Mi perrita está en la clínica ahora con una herida en su vagina, yo estoy todo herido por todo lo que pasó. Incluso no puedo mover la pierna del golpe y fuimos hace un momento con la policía y nadie se quiere hacer cargo de nada o simplemente todos se están lavando las manos", contó.

Estas son las imágenes después del primer ataque. (Foto: TikTok @alexier_ro)

Tiktoker revela imágenes de la agresión de dos perros a su mascota; pide justicia

Luego de contar cómo ocurrieron las cosas, Alexander Romero compartió varios videos para exponer cómo ocurrió la agresión de dos perros contra su perrita de tamaño pequeño y en el clip también muestra a un hombre al que responsabilizó sobre el ataque contra él y su mascota. En uno de los clips se aprecia cómo se encuentran en un pabellón mientras un sujeto de playera negra está arrodillado controlando a los canes agresivos.

"El señor de allá soltó a sus perros y acaban de atacar a mi perrita, la mordieron entre los dos. Nadie, ni él ni el otro señor que venía pudieron agarrarlos. Tengo testigos de la agresividad que acaba de recibir mi perrita", dijo con voz nerviosa antes de revelar, "hasta a mí me agredieron, nadie pudo controlarlos".

En un tercer video se aprecia una fuerte discusión en el lugar sobre la que el joven habla de una señora que también sería responsable de los canes en cuestión; allí la acusó de llevar a uno de los perros justo detrás de Alexander y su mascota, donde desgraciadamente volvieron a ser atacados. Las fuertes imágenes terminan con el chillido de la lomita, mientras que a los segundos se corta para ver cómo el joven se traslada a la veterinaria.

De acuerdo con el experto en salud de animales que aparece en la toma, tras esta última agresión a la perrita, las heridas la dejaron lastimada en la vagina. Hasta el momento, la perrita sigue recibiendo atención médica y su dueño pide justicia y que los responsables de dos perros presuntamente agresivos reparen el daño causado.

La primera imagen corresponde al momento exacto del segundo ataque; la otra muestra a la lomita ya en recuperación. (Foto: TikTok @alexier_ro)

Finalmente, en la última actualización que compartió del caso, el tiktoker precisó que ninguno de los testigos del ataque y presuntos responsables tuvieron empatía con él y su mascota, "eran varias personas, la señora, su esposo, su hijo mayor y su hermano", sentenció. Asimismo, explicó que aunque se acercó a la policía de Perú, un uniformado lo acompañó hasta la vivienda donde viven todos los implicado sin que reconocieran lo ocurrido, "el policía me dijo: 'mira, no podemos hacer nada', en pocas palabras me dijo: 'a ver cómo resuelves'".

"Mi nana ya está más estable, le tuvieron que poner puntos en sus partes íntimas y hay que darle seguimiento, mañana tiene que ir otra vez, porque la presión que le dieron en el cuello fue bastante y en sus patitas también", concluye la última actualización de salud.

