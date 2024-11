Especialistas revelan la mejor manera de evitar que tus hijos sean mordidos por perros

Todos los años, millones de personas sufren mordeduras de perro en diferentes partes del mundo, de los cuales gran parte son niños menores de 14 años. Vale señalar que los pequeños son los más vulnerables a recibir lesiones graves, especialmente en las áreas de la cabeza y el cuello. La mayoría de las mordeduras de estos animales que pueden sufrir tus hijos ocurren durante las actividades diarias y mientras interaccionan con canes que conocen.

Es importante conocer las recomendaciones que brindan los especialistas para evitar que tus hijos sean mordidos por perros. Vale mencionar que todas las razas pueden atacar. Solo porque un animal sea pequeño o parezca amigable no significa que sea inofensivo.

Los niños son los más vulnerables a recibir mordeduras de los perros. Fuente: Freepik

Consejos para impedir que los pequeños sean mordidos por animales

Vale mencionar que muchas veces los canes simpáticos y educados, también pueden intentar morder a los niños. Es importante resaltar los consejos de los especialistas, que advierten sobre el comportamiento de estos animales. Un perro puede intentar morder si lo sorprenden, lo asustan, lo amenazan, está enfadado o está hambriento. Vigile siempre a sus hijo cuando se relacionan con mascotas ajenas.

Algunas normas de seguridad para evitar las mordeduras de los perros a sus hijos, según los especialistas:

- Preguntar siempre al dueño del perro si se puede acariciar y evite estar cerca de la cara o la cola del perro. Acaricie al perro suavemente y evite contacto visual, especialmente al principio.

- Dejar que el perro lo vea y lo olfatee antes de acariciarlo.

- No correr hacia el perro ni correr para alejarse del animal.

- Si se le acerca un perro, debe mantener la calma, no lo debe mirar directamente a los ojos y debe quedarse quieto o alejarse de él lentamente.

- Enséñele al niño que si un perro se comporta de manera amenazante —por ejemplo, si gruñe o ladra— que se mantenga en calma, evite contacto visual con el animal y que retroceda lentamente hasta que el perro pierda interés y se vaya.

- Si un perro trata de morderlo, debe poner algo entre él y el perro y si lo derriba, debe formar una bola, cubrirse la cara y quedarse quieto.

Enseña a tus hijos a evitar las mordeduras de los perros.

Fuente: Pinterest

También es importante que los niños nunca hagan determinadas acciones para evitar que el perro los muerda. Una de ellas es evitar apretarlo demasiado fuerte, tirarlo por los aires, caerse sobre él ni saltar encima de él. No molestar nunca a un can mientras está comiendo, durmiendo o cuidando de sus cachorros. Tampoco quitarle un hueso o un juguete ni pelear con él. No acorralarlo nunca contra una esquina.