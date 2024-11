¿Eres catador de tacos de suadero? Estas son las mejores taquerías en la CDMX | MAPA

Es bien sabido que la Ciudad de México esconde una historia en cada uno de sus rincones, pero además de la riqueza arquitectónica y las leyendas que bañan las calles, también es conocida por su vibrante escena gastronómica, ya que la comida callejera se ha convertido en uno de los manjares más apreciados por las y los chilangos. Pero entre sus joyas más preciadas destacan los tacos, y en especial los tacos de suadero.

Y es que este corte de carne suave y jugoso, extraído de la parte baja de la res, se ha convertido en un emblema culinario de las calles capitalinas; es así como esta carne debe su nombre a la capa de grasa (o "sudadero") que cubre la carne y tiene una textura única que lo diferencia de otros cortes. Cocinado generalmente en un cazo de acero lleno de aceite y jugos, el suadero logra ese equilibrio perfecto entre suavidad y sabor que tanto aprecian las y los amantes del taco.

Por ello, no es de extrañar que todas las taquerías chilangas cuenten con el suadero como parte de su menú y para quienes se consideran expertos catadores de tacos es bien sabido que en la CDMX, las taquerías lo han elevado a un arte, por lo cada lugar tiene su propio toque secreto para prepararlo, convirtiéndolo en un manjar bien mexa y que cambia según la taquería en la que se cocine.

¿Cuáles son los mejores tacos de suadero en CDMX?

Sin duda alguna, no todos los tacos de suadero son iguales, pues los mejores se distinguen por varios factores: la calidad de la carne, el tiempo de cocción en el cazo, la proporción de grasa y carne magra, y, por supuesto, las salsas y tortillas que lo acompañan. Es así como para ayudarte en tu misión de encontrar los mejores tacos de suadero, me he dado a la tarea de seleccionar algunas de las taquerías más recomendadas de la CDMX para que puedas comenzar tu búsqueda del mejor suadero de la ciudad.

¡Prepárate para disfrutar de los mejores tacos de suadero que la Ciudad de México tiene para ofrecer!

Tacos Charly

Ubicada en Tlalpan, "Tacos Charly" es reconocida por ofrecer uno de los mejores suaderos de la ciudad; fundada hace más de 60 años por los hermanos Pozos, esta taquería se ha mantenido fiel a su receta original, confitando la carne en manteca de cerdo para lograr un sabor y textura inigualables. Además del suadero, su menú incluye tacos al pastor, de cabeza y lengua, todos preparados con dedicación y cariño.

Taquería El Paisa

En la colonia Portales, "El Paisa" es famoso por sus tacos de suadero servidos en tortillas pequeñas pero bien servidas y es que la carne, cocida a fuego lento y luego dorada ligeramente, se deshace en la boca, ofreciendo una explosión de sabor en cada bocado. Pero además de esto, las personas más expertas afirman que sus salsas, especialmente la de chile de árbol, son el complemento perfecto para estos tacos.

Los Cocuyos

En el corazón del Centro Histórico, "Los Cocuyos" es un pequeño local que ha ganado fama por sus tacos de suadero, servidos en tortillas recién hechas y acompañados de cebolla, cilantro y una variedad de salsas. La preparación de su suadero, cocido lentamente en su propio jugo, le otorga una suavidad y sabor distintivos; además, su horario de atención es perfecto para las y los desvelados que buscan curar el "bajón" después de una noche de fiesta.

El taco de suadero es un emblema de la gastronomía callejera de la Ciudad de México.

Taquería El Borrego Viudo

Operando las 24 horas, "El Borrego Viudo" se ha convertido en una institución en la ciudad y es que su suadero, cocido en grandes cazuelas de cobre, absorbe todos los sabores de las especias y la manteca, resultando en un taco jugoso y lleno de sabor. La rapidez en el servicio y la posibilidad de disfrutar de estos tacos a cualquier hora del día o de la noche lo hacen un lugar imprescindible para las y los amantes del suadero.

Taquería El Progreso

Localizada en la colonia Doctores, "El Progreso" es una taquería tradicional que ha mantenido su calidad a lo largo de los años; su suadero, cocido en su propia grasa y sazonado con una mezcla especial de especias, ofrece un sabor auténtico que ha conquistado a generaciones de comensales. La amable atención y el ambiente familiar complementan la experiencia gastronómica.

¿Dónde se inventaron los tacos de suadero?

Los tacos de suadero tienen sus orígenes en México, específicamente en la región del centro del país y están estrechamente vinculados a la cultura de los puestos de comida callejera de la Ciudad de México. Aunque no se puede atribuir a una persona o lugar exacto su invención, este platillo se desarrolló como parte del ingenio culinario mexicano al aprovechar cortes menos tradicionales de carne de res, como el suadero, que es la capa de músculo y grasa entre la piel y el resto del animal.

Si bien el suadero es un corte específico de la res y su consumo se ha extendido a otras regiones, su asociación más fuerte es con la Ciudad de México y su tradición de tacos.

En los mercados y taquerías urbanas, se popularizó el uso de esta carne por su textura y sabor característicos, que se logran al cocerla y luego freírla en su propia grasa en un comal o cazo. Esta técnica de preparación probablemente se refinó en la Ciudad de México, donde los tacos de suadero son un emblema de la gastronomía callejera y una parte fundamental de la vida nocturna y cotidiana.

MAPA de las mejores taquerías en la CDMX

