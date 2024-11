¿Por qué se llama Black Friday y cuándo empieza en México?

En estos días comenzarás a escuchar mucho el término Black Friday porque algunas compañías usan este término para promocionar un día de ofertas, sin embargo, su significado va más allá de un evento de descuentos y aquí te vamos a contar la historia que hay desee histórico día que surgió en Estados Unidos y que también ya se volvió popular en México y prácticamente en todo el mundo.

El Black Friday se celebra cada año al día siguiente del Día de Acción de Gracias, es decir el cuarto jueves de noviembre. Durante esta fecha, miles de personas aprovechan las ofertas en centros comerciales, tiendas y ventas en línea para comprar a precios más bajos. Se traduce como viernes negro y tiene un significado poco conocido que te va a sorprender.

El primer hecho origen se remonta a 1869 cuando cuando dos agentes de bolsa de Wall Street (Jay Gould y Jim Fisk) intentaron acaparar todo el mercado del oro en sus manos aliándose con un famoso político de Nueva York, Boss Tweed, aunque fracasaron en el intento. Los tres intentaron sobornar a varios personajes importantes, incluidos algunos jueces.

Debido a que su plan falló porque el precio del oro se desplomó en cuestión de minutos y muchos inversores se quedaron en banca rota, esta dura jornada pasaría a ser conocida como "Viernes Negro". Este fue el primer suceso por el que derivó el nombre y luego vino la historia que se conoce hoy en día.

El término "Black Friday" se originó en 1869 | Foto: Lent.

¿Qué significa Black Friday?

La expresión Black Friday comenzó a usarse en la década de 1950 cuando un día después de Acción de Gracias se llevaría acabo un partido de fútbol americano entre el ejército y la marina, debido al tumulto de gente que iba a ver el partido más las personas que llegaron para hacer sus compras de Navidad la ciudad colapsó, por lo que ahí resurgió el famoso “Black Friday”.

El terminó poco a poco se empezó a extender y se popularizó varios años después. Exactamente ocurrió en 1966, cuando apareció impreso por primera vez en la revista The American Philatelist y luego del reconocido periódico The New York Times, el cual usó esta misma expresión el 19 de noviembre de 1975 para referirse a un problema de tráfico que se generó en la ciudad después del Día de Acción de Gracias.

La palabra Black Friday comenzó a popularizarse a partir de 1950 | Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo es el viernes negro?

Al ser países vecinos, no tardo mucho en que el término Black Friday llegara a México, pero ya no para nombrar a algún hecho que haya ocasionado desastre, se introdujo con la finalidad de consumismo y venta. Este año, las ofertas, descuentos y promociones por el Black Friday empezarán el viernes 29 de noviembre de 2024.

¿Cuántos días dura el Black Friday?

El Black Friday inicia el viernes 29 de noviembre de 2024 y anteriormente solía durar un día, sin embargo, hoy en día, diversas compañías han extendido sus ofertas todo el fin de semana debido a que siempre se celebra en viernes. Las promociones y descuentos pueden ser en venta en línea y en tiendas físicas.

Empieza el 29 de noviembre y termina el mismo día | Foto: Cuartoscuro

