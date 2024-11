Esta es la edad límite para beber vino y cerveza sin dañar la memoria; según neurólogo

El consumo de alcohol puede resultar un riesgo para la salud, incluso si no es excesivo. La cerveza y el vino son bebidas que se consumen en las reuniones sociales y familiares. Sin embargo, es importante conocer las consecuencias negativas que pueden impactar en el funcionamiento del cerebro.

En ese sentido, el doctor Richard Restak en su libro Complete Guide to Memory: The Science of Strengthening Your Mind, explica cómo el consumo de bebidas alcohólicas como el vino y la cerveza puede afectar la memoria y otras funciones cognitivas. Por ello, recomienda que a determinada edad es aconsejable dejar de beber alcohol por completo.

El consumo de vino y cerveza es muy común en las reuniones familiares y sociales.

Fuente: Freepik

Esta es la edad recomendable para dejar el consumo de alcohol

Según el neurólogo Richard Restak menciona que a medida que envejecemos, especialmente después de los 65 años, se experimenta una pérdida acelerada de neuronas, lo que aumenta la vulnerabilidad del cerebro. En este sentido, advierte que el alcohol puede “agravar esta condición”, elevando el riesgo de desarrollar demencia y otros trastornos neurodegenerativos. Por ello, es importante reducir el consumo de bebidas como el vino y la cerveza.

Vale señalar que el deterioro cognitivo no se restringe únicamente a la memoria, sino que también impacta otras capacidades mentales fundamentales, como el juicio y la toma de decisiones. Con el consumo regular de alcohol, como el vino y la cerveza, las personas mayores pueden estar afectando de forma silenciosa sus funciones mentales en el cerebro. Ello compromete su capacidad para recordar, pensar con claridad y mantener un equilibrio emocional adecuado, según el neurólogo.

Un reconocido neurólogo advierte que a partir de los 65 años se debe dejar de consumir alcohol para evitar daños en el cerebro.

Fuente: Freepik

Por ese motivo, Restak aconseja que a partir de los 65 años, las personas deberían considerar reducir, o incluso eliminar, el consumo de alcohol para preservar su salud cerebral. El neurólogo asegura que el dicho que señala que beber un vaso de cerveza o de vino al día puede ser bueno para la salud, es solo un mito. Para él, antes de los 70 años es la edad indicada para dejarlo en su totalidad.