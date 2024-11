¿Qué le depara en el amor y dinero a los signos del zodiaco del 18 al 24 de noviembre? | Horóscopos de la semana

Como cada semana, el Universo ya escogió al suerte y la fortuna para todas las personas del mundo entero. Ahora, es momento de revelar cómo le irá en el amor y el dinero a todos los signos del zodiaco en esta semana que empezará el 18 de noviembre y que terminará el 24 de noviembre. Es momento de presentar cuál es la suerte que le depara a cada una de las personas que se rigen por los signos del zodiaco.

Mercurio y Plutón serán dos de los satélites encargados de mover la energía en el Universo, por lo que algunos signos como Géminis y Tauro podría sufrir afectaciones en la fortuna y el amor. Se tiene que mencionar que dichos cambios no tienen que ser negativos, sólo que cambiarán el rumbo de la vida en algunos factores.

El horóscopo de la semana, del 18 al 24 de noviembre

Aries: el final del año traerá momentos de triunfo en el amor, pero antes de despedir el 2024 se tiene que hablar de lo que le puso el Universo en el camino a los nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril. El cierre de noviembre presentará una época de limpieza y purificación. Serán momento de honestidad que ayudarán a encontrar el camino de crecimiento.+

Tauro: Plutón estará orquestando todos los cambios que están en el camino de los toros en esta semana. La entrada de Plutón en Acuario significa que habrá un cambio en el tema económico y de trabajo.Se tiene que mencionar que los cambios comenzará entre el 18 y el 24 de noviembre, pero será hasta enero que se empiecen a manifestar de forma visible para las personas. Se tiene que estar atentos a las pistas del Universo para aprovechar todas las oportunidades de cambio.

Géminis: es momento de hacer un análisis profundo y de revisión en todos los ámbitos de la vida. Si no te sientes seguro en algunos acuerdos que tengas, contratos o compromisos es momento de aprovechar la energía del Universo para comenzar a darle claridad a la vida. Mercurio se encargará de mover todo en el ámbito de los vínculos personales y profesionales, por lo que no te debes apurar a tomar decisiones, se deben pensar bien antes de actuar.

Cáncer: Plutón saldrá de Capricornio, por lo que se presentarán algunos cambios para los nacidos entre el 21 de junio y el 22 de julio. Lo más importante que se presentará en la próxima semana es poder superar espejismos en el ámbito de competencia con otras personas. Se deben comenzar a enfocar en su camino y en el crecimiento personal para poder avanzar. No es bueno estar comparándose constantemente con las personas.

Leo: Plutón entrará en la órbita de los Leo, por lo que es momento de la transformación. Una nueva historia está por comenzar, pero también se podría tratar de un cambio en un vínculo existente. Los cambios están relacionados con el despertar que has tenido a lo largo del 2024, es decir, sobre las cosas que descubriste que te gustaban y que de verdad deseas.

Virgo: Mercurio retrógrado se acerca, pero antes de su llegada, se tiene que dar un consejo para todos los nacidos entre 23 de agosto y el 22 de septiembre. Es momento de hacer un análisis y determinar que información es pública y cuál es privada para ti. Es momento de comenzar a proteger lo que es valioso para ti y esos detalles que son verdaderamente privados y personales.

Libra: El romance rondará a los Libra en este fin de semana, por lo que es momento de aprovechar cada instante. La diversión se hará presente, pero se debe estar preparado para darle respuesta a esa persona que busca algo serio contigo. Esa personita con la que estás pasando un momento lindo podría meter presión para saber el curso de la relación. Es momento de tomar una decisión.

Escorpio: La llegada de Plutón a Acuario se encargará de mover la suerte para los Escorpio. La atención esta semana se centrará en los cambios que se estaban buscando desde hace tiempo en los ámbitos de vivienda y estabilidad. Serán días de claridad y alineación con los propósitos de vida, así que es momento de comenzar con un plan a ejecutar de cara al inicio del 2025.

Sagitario: Será una semana intensa en términos de negociaciones con otra persona sobre lo que vendrá en el futuro. No se deben de desesperar en caso de no poder llegar a un acuerdo, ya que Mercurio estará haciendo de las suyas. En caso de no lograr llegar a un acuerdo, la paciencia será importante, ya que se podría concluir la negociación a mediados de enero.

Capricornio: los nacidos bajo este signo del zodiaco estarán rodeados de energía positiva y llena de promesas o acuerdos entre el 18 de noviembre y el 24 de noviembre. Se pueden presentar acuerdos serios con esos seres queridos o que se tenía pensado un plan a futuro. Es momento de sonreírle a la vida en la recta final del 2024.

Acuario: se tendrá linda energía para celebrar en grupos, serás el encargado de liderar un equipo o tener reuniones con personas claves para ti. Se tiene que aprovechar cada instante de esta semana para que se puedan dar esas alianzas y reuniones que el Universo tiene deparado para los que se rigen por Acuario.

Piscis: Mercurio retrógrado en Sagitario se encargará de mover los presagios preparados para los Piscis. Esta semana se debe tratar de tener la mayor cantidad de reuniones importantes en el trabajo. La fortuna en términos laborales está de tu lado, por lo que la planeación del cierre del 2024 se debe realizar en estos días.

