¿Quién es el dueño de los Tacos Atarantados donde comió Katy Perry?

Los Tacos Atarantados estuvieron ayer en boca de todos después de que Katy Perry fue a comerse unos deliciosos taquitos de esta sucursal. Durante su visita en la Ciudad de México, la intérprete de "Firework" no perdió oportunidad de pasar por este manjar típico de la gastronomía de nuestro país. Pero, ¿conocías la sucursal? o ¿sabes quién es el dueño de este famoso restaurante?

Una de las cantantes de música pop más famosa de todos los tiempos anunció que México sería parte de su tour "The Lifetimes", las fechas fueron dadas a conocer ayer pero no bastó con la publicidad, la cantante vino hasta tierra azteca para promocionar su gira y por supuesto para invitar a todos sus fans a que no se la pierdan.

La estrella pasó unas cuantas horas en México y compartió que estaba muy feliz de visitar nuestro país y como era de esperarse, se declaró fan de los tacos y del tequila. Precisamente por este motivo, no se podía ir sin antes degustar unos tacos pero no cualquier taco, tenía que ir a uno de los mejores establecimientos.

Los Tacos Atarantados se han vuelto muy famosos en el paladar de los chilangos pero pocos saben que este lugar se fundó en Monterrey y recientemente abrió en la Ciudad de México conquistado el corazón de miles, incluso el de Katy Perry. El lugar se ha vuelto muy famoso por el sabor y recetas originales de sus tacos pero también por sus deliciosas salgas y trompos de diversos tipos de carne.

¿Quién es el dueño de los Tacos Atarantados?

El dueño de los Tacos Atarantados es el chef mexicano Jorge Guadiana y también es creador de otros emprendimientos como Romería. Es originario de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Desde muy pequeño tuvo interés por la cocina, especialmente porque sus abuelos fueron ganaderos, así con el paso de los años puso especial empeño en la comida norteña y mexicana hasta que tuvo el sueño de establecer su propia taquería.

Los Tacos Atarantados abrieron por primera vez sus puertas en 2020, un año complicado para el comercio debido a la pandemia de Covid-19, sin embargo, el proyecto continuó y comenzó a cosechar frutos. Actualmente cuentan con siete sucursales en total entre Monterrey y Ciudad de México.

Es mexicano y también tiene otros emprendimientos | Foto: Instagram @__guadiana__

Tacos Atarantados CDMX horario

El horario de los Tacos Atarantados abren de domingo a jueves de 6:00 a 1:00 de la mañana, jueves de 6:00 a 1:00 y viernes y sábado de 6:00 de la tarde a 2:00 de la mañana. Es un lugar familiar, así que puedes ir acompañado, en pareja y con amigos. Te sugerimos verificar los horarios de cada sucursal en su página web antes de que asistas.

Los tacos abren todos los días | Foto: Google Maps Andrés Zamudio

Tacos atarantados CDMX menú

Si algo sobre sale de los Tacos Atarantados por encima de otras taquerías es su menú variado y único. Lo más famosos de este restaurante son los diferentes trompos que ofrecen a sus comensales como: trompo de puerco, trompo de arrachera, trompo de cordero, trompo ramos, trompo surtido, pero hay otras delicias que no te debes perder cuando vayas a esta taquería.

Cachetadas campechanas

Cachetadas rib eye

Cachetadas mixta

Suaderos atarantados

Bistek encebollados

Especiales mixtos: longaniza, suadero

Árabes

Botanas

Papas fritas enchiladas con arrachera

Cebollas con veneno

Elote atarantado

Pasadas

Frijoles puercos

Si algo destaca en los Tacos Atarantados por encima de otras taquerías es su menú | Foto: Instagram @tacosatarantados

Bebidas Cerveza

Agua de sabores frutales

Cocteles

Tequila

Mezcal

Vino

Postres

Paleta de hielo

Paleta de leche

Cachetada de gloria

Los tacos son hechos de carne recién cortada del trompo | Foto: Instagram @tacosatarantados

