Luna nueva en Escorpio: Virgo vivirá un cambio en su vida, llega lo que esperabas

La luna nueva en escorpio entra este 1 de noviembre y con ella llega una racha de buenas oportunidades para algunos signos del zodiaco que buscan consolidar planes que desde hace un par de meses han querido concretar. Usa la buena racha que esta luna tiene para tu signo, no dejes pasar más tiempo, pues sabes que el éxito estará frente a ti.

Horóscopo de Luna Nueva en Escorpio de fin de semana

ARIES

Fin de semana de estar con nuevos proyectos laboral recuerda que estas en una etapa de crecimiento económico por eso debes de analizar todas las oportunidades que se te presentes, días de cambio de look y estar viéndote de lo mejor, adornas tu casa y eso hace que tu signo de Aries se sienta de lo mejor en su hogar junto con la familia, cuidado con los gastos y tu económica no porque ganes más gastes más trata de empezar un sistema de ahorro para tu futuro, te viene un golpe de suerte este sábado con los números 06,19 y recuerda ser más discreto en todo lo que tengas planes para que no te llenes de energías negativas , en el amor seguirás muy compatible con tu pareja y disfrutando del amor y para los Aries solteros seguirán en la búsqueda del amor verdadero y solo saliendo con parejas sin compromiso, compras unos boletos para finales de año y pasarla con tu familia, tramitás tu visa americana y pasaporte, haces limpia de toda tu papelería de años pasados y limpias tu escritorio.

TAURO

Fin de semana de estar con tus seres queridos y compartiendo los buenos momentos de la vida, en este viernes día de estar con muchos planes de progresar en lo económico y ya preparas un negocio con un socio que va dejar más ingresos, en tu trabajo te viene una auditoria y revisión laboral trata de estar al orden con tus obligaciones de tu puesto , ten cuidado con la sal y el alcohol trata de consumirlo menos porque te va causar problemas de salud, a veces uno piensa que esa persona es la indicada en nuestra vida para formar un hogar y las cosas no resultas como quieres trata de ya no idealizar al amor y buscar realmente que sea pareja en tu vida , te llega un dinero extra y trata de pagar tus deudas , tendrás un domingo de mucha relajación y convivencia con tu familia , trata de dormir más para que tu mente se recupere más rápido de todo el estrés , te viene un golpe de suerte con los números 00,18 tu color es el amarrillo

GEMINIS

Fin de semana estar con mucha prisa para sacar todos los pendientes que tienes de tu trabajo y escuela recuerda que lo más importante de tu vida es el quedar bien con tus obligaciones de tu profesion , ten cuidado con las pérdidas y trata de no invertir en negocios que no son muy confiables , te llega una invitación a salir de viaje haz lo te va ir de lo mejor , a ese amor que ya no está contigo trata de dialogar y quedar en paz en tu vida amorosa si ya no quieres volver es tu decisión pero lo mejor es no cargarse de energías que no son tuyas , te invitan a un concierto este sábado , arreglas tu closet y sacas todo lo que no vas utilizar , tramitas un crédito de una tienda departamental , te buscan tus amigos el domingo para jugar futbol y practicar algún deporte , te viene un dinero extra con los números 05,21 trata de combinarlo con tu día de nacimiento y tu color es el naranja.

CANCER

Recuerda que no todo lo que brilla es oro y esto es porque te viene un ofrecimiento de inversión muy complicada trata de estudiar siempre bien lo que vas hacer con tu dinero y es mejor tratar de mejor ahorrar , cuídate de dolores de rodilla y huesos , te busca un familiar para invitarte a una fiesta en este fin de semana , trata de seguir con la dieta recuerda que como te ven te tratan así a comer más sano y no tomar pastillas para adelgazar eso te va causar mucho daño , en el amor sigues con tu pareja actual pero tu pensamiento esta en otra persona a veces uno está en una relación ya no por amor sino por compromiso trata de ya tomar una decisión , tendrá un golpe de suerte con los números 09,13, tu color es le verde.

LEO

Viernes día de ayunar y tomar mucha agua para limpiar todas esas malas energías que tomaste en esta semana recuerda que tu signo es muy sensible a todo lo que pasa alrededor de ti y por eso a veces te sientes muy cansado pero con esa receta podrás limpiar de todo lo negativo , te buscan de un trabajo nuevo y va ser en administración y recursos humanos trata ya no platicar tus planes para que no te los salen , cuídate de dolores de estómago y trata de comer más saludable ,te busca un ex pareja para volver recuerda que tu signo siempre deja huella en el amor por eso siempre te volver a buscar pero trata de ya avanzar y cerrar ese capitulo en tu vida , te invitan a una fiesta esta sábado y te compras ropa para el eventos , ya no peles con familia recuerda que ellos siempre van querer lo mejor para ti , tus números de la suerte son 31,60 tu color es el blanco.

VIRGO. Viernes día de cortarse el cabello para renovar energías y estar con más fuerza recuerda que tu signo es el sinónimo devitalidad y con eso vas a poder mantener más energía positiva al lado tuyo , tramitas un crédito bancario para una casa , trata de ya no pensar tanto tus proyectos y llevarlos a cabo recuerda que estás en tu época de crecer más en tu economía , ya no peles con tu pareja deja a un lado la desconfianza y trata de tu ya no salir con más amores para que no te de sentimiento de culpa ,trata de prepararte para la próxima semana porque te viene mucho trabajo y revisión de tus jefes , cuídate de dolores de pie y talón ve con un médico para que te revise bien , tendrás un golpe de suerte con los números 03,,38 tu color es el rojo

LIBRA

Fin de semana de muchas fiestas recuerda que tu signo se caracteriza por ser muy sociable y ser el alma de la fiesta así trata de cumplir con todos tus eventos y divertirte de lo mejor, viernes en este día ten cuidado con lo que firmas sobretodo en asuntos de tarjeta de crédito ,te busca un amigo para invitarte a un negocio tu acéptalo recuerda que tú eres muy bueno para las ventas y administración , en el amor estarás muy estable solo trata de platicar más con tu familia , cuídate de dolores de cabeza recuerda que es tu punto débil es mejor seguir con el ejercicio para liberar el estrés , este domingo se llenara tu vida de buenas noticias y sorpresas que te hará sentir de lo mejor , deja a un lado la flojera y vuelve a estudiar un curso de idiomas los fines de semana y recuerda que vale más el que sabe más , tus números de la suerte son 12,30 tu color es naranja.

ESCORPION

Viernes día de renovar energías y quitarte esos malos pensamientos de coraje recuerda que tu signo es muy rencoroso y por eso te recomiendo en este día tomes mucha agua para limpies el cuerpo y la mente y veras como te vas a sentir de lo mejor ,trata de hacer tu trabajo con calma para que lo hagas de lo mejor manera , te llega un dinero extra por un bono o venta de un carro, te invitan a visitar a un familiar fuera de la cuidad ,en el amor seguirás de lo mejor conviviendo con tu pareja y los escorpión que están solteros les vendrá un amor muy fugaz y apasionado en estos días , te regalan una mascota , tus números dela suerte son 07,16 tu color es el azul , te llega un regalo de alguien muy especial

SAGITARIO

Fin de semana de estar con muchas ganas de salir adelanté y estar hablando de poner un negocio recuerda que tu signo domina mucho el vivir bien así necesitas tener un ingreso extra y a ti te va muy bien los negocios que tu signo su elemento es el fuego y eso te hace que tengas mas usarte en el dinero y es el momento de hacer un patrimonio, te haces una cirugía estética que vas a quedar de lo mejor y decides cambiar de look recuerda que el sagitario siempre vive de él que dirán , trata de estar al pendiente de tu mami que va andar algo enfermita , te regalan una mascota, si eres casado ten paciencia con tu pareja y trata de no andar con dos amores a la vez , cuídate de dolores de cabeza o presión alta, te viene un golpe de suerte con los números 06,99 trata de usar mas el color rojo para atraer mas la suerte.

CAPRICORNIO

Fin de semana de estar con mucho ánimo y buenas noticias alrededor tuyo por fin te llega lo que tanto esperabas así que serán unos días de muchas sorpresas agradables, ten cuidado con problemas de salud en cuestión de dolor de cabeza o de espalda recuerda que es tu punto débil , va ser días de estar poniéndote al corriente en cuestiones de tus pagos de tu tarjeta decrédito recuerda que uno de los problemas de los capricornio es ser muy gastador, tramitas tu visa o pasaporte para viajar en este fin de año , te llega un dinero extra , te invitan a una fiesta el sábado y tendrás mucha suerte en el amor a primera vista,, domingo de tener estar con tu pareja amorosa y pasarla de lo mejor, números de la suerte son 02,30 trata de jugarlo el día domingo tu color es rojo, trata de no estar a la defensiva con alguien te da un consejo y no pelear por pelar se un mas tranquilo en tu vida.

ACUARIO

Fin de semana de estar con mucho trabajo atrasado recuerda no discutir con tus jefes trata de siempre ante poner la prudencia en tu situación laboral, viernes de estar algo confundido en cuestiones de tu vida amorosa recuerda que tu signo su elemento es el aire y eso lo hace ser muy cambiante en sus sentimientos tu solo trata analizar lo que es mejor para ti y llévalo acabo en tu vida, haces cambios en tu cuarto y casa de muebles, si eres Acuario mujer trata de cuidarte de problemas de las hormonas y estrés y ve a checarte con tu médico, recibes un golpe de suerte el sábado con los números 15,88 , tendrás una buena sorpresa de un regalo en este fin de semana , recuerda tener paciencia que él se enoja pierde y mas en cuestiones familiares, te busca un amor de lejos que va querer hablar de formalidad contigo.

PISCIS

Fin de semana de estar con mucha convivencia con tus seres queridos y más con tu pareja recuerda que tu signo siempre necesita sentirse amado para lograr objetivos en su vida, este viernes va ser un día de tensión laboral y de juntas con tus jefes trata de no alterarte y cuídate de tus comentarios con tus compañeros de trabajo es mejor no decir nada a nadie y así evitar chismes, sábado de estar haciendo tareas personales y arreglar tu casa con los adornos navideños, preparas un viaje para finales de año con tu familia y haces la compra de los boletos , te busca un amor del pasado para aclarar problemas y por fin cerrar ese círculo amoroso recuerda que tu signo como es el tercer signo de agua te hace muy sentimental y rencoroso así trata de aclarar y dejar el pasado atrás, tendrás un golpe de suerte con los números 05,68, trata de seguir con tu ejercicio y alimentarte más sano para que en estas fiesta decembrinas t tu color es el azul , mandas arreglar tu coche en estos días, trata de terminar todos los planes que tienes para este año y no sabotearte tu mismo tus metas se mas constante en la vida.