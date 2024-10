¿Por qué el Doctor Simi, Víctor González Torres, está nominado al Premio Nobel de la Paz?

Esta semana la Academia Sueca comenzó con la entrega de los Premios Nobel para reconocer la labor, los descubrimientos y lo mucho que algunas personas del mundo hacen en pro de la humanidad, ya sea desde el conocimiento como pueden ser los médicos o químicos, su aporte a las letras con el galardón en literatura, o bien, por aquellos que han dedicado parte de su vida por mejorar el mundo y contribuir a la paz mundial. Bajo este contexto y distintos otros rubros a evaluar por parte de otros expertos es que cada año se eligen a figuras que pintan como candidatos para ser reconocidos por lo que hacen.

Hasta el momento se han entregado los premios de Medicina, Física y Química; mientras que los restantes por conocer son el de la Literatura, el de Economía y el de la Paz. Pero es precisamente este último uno del que más ha despertado interés, después del relacionado a los ensayistas, escritores y poetas que es uno de los que más emoción causa, pues en lo que respecta a la construcción de un mundo mejor, hay un mexicano que está nominado. Nos referimos al Dr. Simi, también conocido por su verdadero nombre, el empresario Víctor González Torres.

Desde que se dio a conocer que Víctor González es uno de los nominados para el Premio Nobel de la Paz 2024, las dudas principalmente entre los mexicanos han comenzado a enfocarse en las razones por las cuáles él es uno de los más importantes merecedores al galardón. La respuesta es un poco amplia, pues entre el trabajo y las metas que ha alcanzado el también fundador de las Farmacias Similares, se ha enfocado en otros puntos igual de importantes que la venta de medicamentos genéricos a bajo costo que a unos días de revelarse el nombre del ganador, merece la pena recordar.

"Me complace anunciar que en conjunto con mi querida amiga @rigobertamenchu, Premio Nobel de la Paz 1992, hemos puesto en marcha la Asociación Nacional para Ayudar a los que Menos Tienen y al Medioambiente (SimiMETI)", escribió el empresario en su cuenta de Instagram. (Foto: IG @victorgonzalez_dr.simi)

¿Por qué el Doctor Simi está nominado al Premio Nobel?

Víctor González, también conocido como el Doctor Simi, está nominado al Premio Nobel de la Paz 2024 gracias a Rigoberta Menchú, quien en 1992 fue merecedora de dicho galardón por su activismo en pro de los derechos humanos y de los pueblos indígenas. La mujer guatemalteca nominó al mexicano a este premio por su labor humanista en el que también promueve el acceso a la salud para las personas de escasos recursos.

Es importante mencionar que la nominación de Rigoberta Menchú fue directamente a un Grupo Por Un País Mejor, la organización del Dr. Simi fundada el 4 de junio de 1999 y que se ha abierto paso por México con los Laboratorios Best, Farmacias Similares, Transportes Farmacéuticos Similares y los Sistemas de Salud del Dr. Simi, pero eso no es todo, ya que esta organización también incluye las instituciones sociales SIMISAE, Fundación Best, Fundación Niños de Eugenia, la Fundación del Dr. Simi y la Fundación SíMiPlaneta.

Todo este conjunto de razones sociales fueron elogiados por la exganadora del reconocimiento, quien además hizo mención del Simiplan de Ayuda a Personas con Discapacidad con el que se ha ayudado a México, pero también a Chile y en este último la ayuda a sido para más de 8 mil 500 personas. En su discurso a favor del mexicano, Rigoberta Menchú sentenció:

“Toda persona o institución en el mundo que fomente el bienestar de la salud integral de las personas y priorice acciones para los más necesitados que han sufrido las exclusiones económicas, sociales o políticas, así como la protección de la madre tierra, merecen ser reconocidos como actores principales de la paz mundial”.

El propio Dr. Simi compartió en Instagram el video de la activista en el que se escucha su mensaje a favor de su persona y en el que reconoció que el mexicano ha "luchado como un activista social, pero también como un emprendedor empresarial" al crear las Farmacias Similares, con la que logró que la medicina llegara a las familias de escasos recursos.

"Don Víctor González Torres es un héroe, es una extraordinaria personalidad que tiene consciencia social, pero también tiene consciencia integral", dijo al recordar que también ha trabajado por el medio ambiente y que "la gente con discapacidad también tenga algo que aportarle a la sociedad a través del Dr. Simi", dijo sobre el "héroe de Paz".

¿Quién está nominado al Premio Nobel de la Paz 2024?

En la edición del 2024 fueron registrados 285 candidatos al Premio Nobel de la Paz, entre los que se encuentran 196 personas y 89 organizaciones, según reveló el secretario del Comité Nobel, Olav Njolstad, y entre los nombres en la lista se incluye al mexicano Víctor González Torres Doctor Simi, así como al Papa Francisco I, quien además es uno de los nominados favoritos de este año. Conoce algunos de los posibles ganadores.

René Mey

Julian Assange

Gustavo Petro

B'Tselem, una organización de Israel en pro de los derechos humanos

Al-Haq, organización palestina de los derechos humanos

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA)

Grupo Por Un País Mejor (Dr. Simi)

Papa Francisco I

Antonio Guterres

El Papa también conoce al Dr. Simi. (Foto: IG @victorgonzalez_dr.simi)

¿Cuándo entregan el Premio Nobel de la Paz 2024 al que está nominado Víctor González Dr. Simi?

Este viernes 11 de octubre la Academia Sueca revelará al ganador o ganadora del Premio Nobel de la Paz 2024, quien no sólo se lleva este título y reconocimiento mundial, sino que al igual que el resto de ganadores de las categorías, recibirá una medalla conmemorativa, un diploma y un premio en efectivo que este año es de 11 millones de coronas suecas, o bien, en pesos mexicanos un aproximado de 20 millones 547 mil 520 pesos, según el tipo de cambio de hoy.

