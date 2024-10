¿Podrían las máquinas gobernar el mundo? Los ganadores del Nobel tienen sus dudas

Como si se tratara de un moderno doctor Frankenstein, uno de los padres de la Inteligencia Artificial se manifestó preocupado por el desarrollo que ha tenido en los años recientes su propia tecnología.

John Hopfield y Geoffrey Hinton recientemente galardonados con el Premio Nobel de Física gracias a sus investigaciones que, en la década de los 80, ayudaron a sentar las bases de las redes neuronales, las cuales cimentaron el desarrollo de la inteligencia artificial generativa.

En un video presentado minutos después de ser galardonado junto a Geoffrey Hinton con el máximo reconocimiento que puede recibir un físico, Hopfield asume con entusiasmo y algo de miedo el desarrollo actual de la inteligencia artificial.

Mediante su discurso, Hopfield abogó por una investigación más profunda sobre esta tecnología, que todavía no se comprende muy bien y cuyo comportamiento podría servir para el desarrollo o la destrucción de la humanidad.

La Cuna del Gato o el fin de la civilización

En el video, el investigador de 91 años de edad puso como ejemplo lo expuesto por Kurt Vonnegut en su novela La Cuna del Gato: el descubrimiento de un material novedoso que se emplea mal, solidifica el mar y ocasiona el fin de la humanidad

"Estamos acostumbrados a tecnologías que no son solo buenas o malas, sino que pueden funcionar en ambos sentidos. Como físico, me preocupa mucho algo que no está controlado, algo que no entiendo suficientemente como para saber qué límites se podrían imponer a esta tecnología.

Los investigadores manifestaron su preocupación por el desarrollo de la inteligencia artificial. Foto: AFP

"Es por eso que, al igual que Geoffrey Hinton, abogo firmemente por una mejor comprensión de la inteligencia artificial, pues esta tecnología puede desarrollar capacidades que van más allá de las que se puedan imaginar ahora", explicó.

"El investigador recordó que, a lo largo de su vida, ha sido testigo del surgimiento de dos tecnologías, la ingeniería biológica y la física nuclear, que por sí mismas no son peligrosas, pero que empleadas de una manera incorrecta pueden ocasionar un daño irremediable.

Deben apostar por la seguridad

En el mismo sentido se posicionó su colega Geoffrey Hinton, quien se preocupó por el momento en el que la inteligencia artificial supere la capacidad de raciocinio de sus creadores.

"Si miras a tu alrededor, hay muy pocos ejemplos de cosas más inteligentes que son controladas por cosas menos inteligentes, lo que hace que te preguntes si cuando la inteligencia artificial sea más inteligente que nosotros tomará el control.

"Nuestros mejores investigadores jóvenes, o muchos de ellos, deberían trabajar en la seguridad de la inteligencia artificial y los gobiernos deberían obligar a las grandes empresas a proporcionar las instalaciones que necesiten para hacerlo", destacó.

Hinton, conocido como el “Padrino de la Inteligencia Artificial”, renunció el año pasado a su puesto de trabajo en Google como protesta por el derrotero que está tomando el desarrollo de esta tecnología.

