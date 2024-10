Longlegs: La película de terror del año

Sinopsis: Una serie de brutales asesinatos llevan a la novata detective Lee Harker por un oscuro camino en busca de atrapar al responsable, aunque su intuición la conduce cada vez más de su objetivo, mantenerse firme ante los horrores perpetrados por el principal sospechoso será todo menos sencillo.

A veces uno como espectador experimenta decepción cuando una película no supera o no está a la altura de su premisa, desde luego no es algo nuevo y es ahí donde uno se da cuenta de que existen pocos directores capaces de aterrizar las ideas y conceptos que planean.

Seguir leyendo:

TRAILER: Nicolas Cage te llevará al infierno en su nueva película "Compasión por el Diablo"

Está en Netflix: la película de terror que debes ver lejos de los niños

Longlegs no solo es una de las cintas más escalofriantes de este año, para mí es un logro en cuanto a solidez y contundencia argumental, en pocas palabras, es uno de los mejores guiones del año, la cinta establece el tono desde la secuencia inicial, inquietante e interesante por igual, de ahí en adelante la narrativa jamás se apresura, poco a poco va introduciendo al espectador a la mente de la protagonista.

Osgood Perkins y el mexicano Andrés Arochi en el detrás de cámaras de Longlegs.

Créditos: NEON

Mediante el uso de flashbacks y pocos diálogos la atmósfera se vuelve cada vez más escalofriante y llena de tensión, valores de producción como la fotografía de Andrés Arochi y la banda sonora de Zigli da forma a una montaña rusa de emociones tan siniestra como emocionante de experimentar, definitivamente crearon más que una película.

Maika Monroe transmite a la perfección la angustia, el desconcierto y temor, a través de su mirada nos sumergimos sin atajos en cada una de las inquietantes revelaciones, por su parte Nicolas Cage es memorablemente aterrador, su interpretación es tan sorprendente como su caracterización.

La cinta pone a prueba tu atención y estómago, los dos primeros actos pueden llegar a ser difíciles ya que el ritmo lento y las pistas con confusas, sin embargo, Osgood Perkins ejecuta a la perfección el tercer acto, al conocer la revelación final uno sencillamente termina rendido y con un nudo en en la garganta.

Longlegs es una mezcla de suspenso y terror sobrenatural con escenas impactantes que difícilmente olvidarás, por mucho una de las experiencias más inmersivas del año.

Calificación

9/10

Por Fabio Castellanos

XG