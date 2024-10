Vive Latino 2025: ¿cuánto cuestan los boletos para el festival de música?

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino celebrará su edición 25 y en redes sociales han surgido cada vez más detalles como las fechas para la preventa de los boletos y el costo, así como los beneficios que se obtienen de acuerdo a cada uno de éstos. Zoé, Scorpions, Keane y Molotov son algunos de los artistas que han generado revuelo entre los fanáticos, aunque la alineación es amplia e incluye el regreso de Siddhartha.

La cita para el Festival será el sábado 15 y domingo 16 de marzo de 2025 en el Estadio GNP de la Ciudad de México. Aunque celebran los 25 años destaca que no se realizaron las ediciones de 1999, 2002 y 2021, ésta última por la pandemia de Covid-19. Pese a ello, el Vive Latino es uno de los más emblemáticos y cada año reúne a cientos de fanáticos dispuestos a todo para ver a su artista favorito.

La preventa de boletos será a partir de las 14:00 horas a través de Ticketmaster el próximo 30 de octubre para clientes Citibanamex, quienes tienen tres meses sin intereses. La venta al público en general será el jueves 31 del mismo mes, por ello, en redes sociales se publicó la lista de los beneficios que los asistentes tendrá de acuerdo al tipo de boleto que compren.

El Festival será el sábado 15 y domingo 16 de marzo de 2025 en el Estadio GNP de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

¿Cuánto cuestan los boletos para el Vive Latino 2025?

Abono General

FASE 1: $3,513.50 pesos

FASE 2: $4,553 pesos

FASE 3: $4,697 pesos

Abono Comfort Pass

FASE 1: $4,880 pesos

Abono Platino

FASE 1: $6,588 pesos

Abono Boxes

Rango: $8,540 a $12,200 pesos

Beneficios por boleto en el Vive Latino 2025. Foto: X @vivelatino

Artistas en la edición 25 del Vive Latino

Aterciopelados, Caloncho, División Minúscula, Zoé, Keane, Mon Laferte, Porter, Scorpions y Molotov destacan entre los artistas que han llamado la atención de los fanáticos en la alineación del Vive Latino, sin embargo, la lista de quienes se presentarán es más amplia y, como cada año, ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales entre quienes aplauden la elección y aquellos que externaron su descontento.

Alto Grado, Arde Bogotá, Astropical, Caifanes, Ckovi, Clubz, Cuarteto de Nos, Daniel me estás matando, Dillom, Draco Rosa, Drims, Duncan Dhu, Easykid, Eden Muñoz, Efecto pasillo, El gran silencio, El harán y Cia, El Kuelgue, El mato a un policía motorizado, Foster the people, Ginebras, Happy-Fi, Iseo & Dodosound, Jay de la Cueva, Jesse Baez, K’Comixtles, Kay García, Kiko, La Delio Valdez, La Santísima Voladora, León Benavente, Little Jesus, Los Ángeles Azules, Los Concorde, Los Ezquzitos, Los planetas, Los Petitfellas, Meme Del Real, Midnight generation, Mikel Izal, Motel, Nortec: Bostich + Fusible, Pressive, Raphael, Robot95, Royal Republic, Rüfüs du Sol, Sepultura, The Guapos, Usted señálemelo, Víctimas del Dr. Cerebro y Vilma Palma e Vampiros.

Sigue leyendo:

La canción de Espinoza Paz que grabó Yuridia y que pasó desapercibida, pero es una joya musical: VIDEO

Luis Miguel: una reunión con "Checo" Pérez o una enfermedad, las teorías que surgieron tras cancelar sus conciertos