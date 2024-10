Scorpions confirma su participación en el Vive Latino 2025, regresan a pagar su deuda

Scorpions, banda alemana de hard rock, dio a conocer en sus redes sociales oficiales que serán parte del Vive Latino 2025, festival de cultura musical al que regresan después de que cancelaron su participación en la reciente edición que se realizó en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El festival tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, teniendo como escenario principal el recién remodelado Estadio GNP, antes llamado Foro Sol. Las fechas elegidas son los días 15 y 16 de marzo de 2025, se celebra la edición número 25 del festival que tuvo su primera edición en el año 1998.

El Vive Latino es uno de los festivales de música más importantes de Latinoamérica y una de las citas obligadas para los amantes del rock en español y de la música en general. Este evento reúne año con año a un gran número de bandas y artistas de diversos géneros musicales, desde el rock y el punk, hasta el ska, el reggae y el indie, incluso géneros como la cumbia, el norteño, la banda sinaloense y los corridos tumbados.

Este año se espera un gran cartel y una fiesta en grande, pues cumplen su primer cuarto de siglo, luego de que se iniciara la tradición en el año 1998. El festival ha sobrevivido a una pandemia mundial y siguió en pie, demostrando que son una de las más fuertes ofertas culturales que hay en el continente.

Scorpions confirma su participación en el Vive Latino. Crédito: X

¿Quién más ha confirmado su participación en el festival?

El primero en confirmar su participación fue Jay de la Cueva, cantante mexicano que está estrenando su proyecto como solista. Lo dijo durante una transmisión en vivo en las redes sociales oficiales del festival, además, habría confesado que tendrá doble concierto en el festival.

La segunda participación será con la banda The Guapos, misma que integra junto a sus compañeros El David Aguilar, Leiva y Adán Jodorowsky, mejor conocido como Adanowsky. Así se conforma el primer grupo de invitados estelares al festival, a la espera de que se publique el cartel completo este viernes 25 de octubre.

¿Quiénes son Scorpions?

Scorpions es una de las bandas de hard rock más icónicas de la historia de la música. Originarios de Hannover, Alemania, se formaron a mediados de los años 60 y han mantenido una presencia constante en la escena musical durante más de cinco décadas. A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha probado mezclas musicales de hard rock melódico con influencias del blues y el heavy metal.

A lo largo de los años 80, Scorpions alcanzó su mayor popularidad a nivel internacional, gracias a álbumes como "Love at First Sting" y "Blackout". Canciones como "Rock You Like a Hurricane", "Wind of Change" y "Still Loving You" se convirtieron en himnos del rock y siguen siendo muy populares en la actualidad.

A pesar del paso del tiempo, Scorpions sigue siendo una banda activa y popular, realizando giras mundiales y lanzando nuevos álbumes. Su música ha trascendido generaciones y continúa siendo apreciada por los amantes del rock de todo el mundo. La banda ha demostrado una gran capacidad de adaptación y renovación, lo que les ha permitido mantenerse relevantes en una industria musical en constante cambio.

