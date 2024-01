La Güera de las Estrellas dice qué le depara a cada signo del zodiaco y el riesgo de que sea año bisiesto

La Güera de las Estrellas tiene las mejores predicciones para todos los signos del zodiaco, te dirá cuáles es la única cosa que cada signo no haría así como las relaciones más tóxicas y peligrosas del zodiaco además advierte que en este 2024 que es año bisiesto se abren portales energéticos muy fuertes "es cuando pasan más casos complicados en años bisiestos pasan cosas graves y muy fuertes".

También dará los mejores rituales para arrancar el 2024, uno de ellos es cómo realizar un baño para quitarnos la mala vibra: en un refractario de cristal, poner agua de la llave, poner 3 puños de arroz crudo, se debe agregar 7 hojas de laurel y 3 rajas de canela además de agua de 3 cocos y añadir un chorro de miel pero esa se debe probar antes. Se debe dejar serenar y trapear la casa o negocio con eso, ayudará a limpiar la casa y hará que jamás te falte dinero.

La reconocida psíquica señaló que el actor Eleazar Gómez le va a ir bien este año pero señaló que no ha cambiado su temperamento y no ha sanado heridas del pasado relacionadas con su padre lo que no le permite avanzar. Indicó que al hermano de Zoraida Gómez le gusta la estabilidad pero cuando se siente ofuscado viene lo complicado.

¿Qué le depara a los signos del zodiaco del 8 de enero al 12 de enero?

Aries: Vas a quitarte las cargas que no soportas, te liberas.

Tauro: Te presionas de más y debes hablar con claridad de lo que puedes y de lo que no tienes ganas de cargar.

Géminis: Tienes muchos apegos del pasado y no resuelves nada, ¿le entras o no?

Cáncer: Sientes que estas alrededor de gente que no es compatible contigo y que te debes adaptar, debes tratar de convivir y adaptarte.

Leo: Te estas proyectando de manera agresiva, cuida bien tus palabras para que vuelvas a brillar.

Virgo: El amor, el romance, el equilibrio y la estabilidad, está disfrutando.

Libra: Vas despacio y has logrado cosas que no cualquiera, respétate y valórate.

Escorpión: En la totalidad, estabilidad y plenitud, eso estarás viviendo, estas en una energía padrísima.

Sagitario: Tu valor lo tienes, no esperes a que nadie te lo de.

Capricornio: Vas a estar más tranquilo y a dejar de presionarte.

Acuario: Sientes que no avanzas del todo, que debes romper esa barrera pero debes identificarla, quizá sea dejar de repetir los mismos errores porque debes avanzar.

Piscis: Estas triste, angustiado, vacío y aún te falta, tómatelo con calma que las cosas mejorarán.

Signos del zodiaco: esta es la única cosa que los signos no harían

Aries: Callarse cuando alguien lo ataca.

Tauro: Desistir cuando algo se pone difícil.

Géminis: Admitir que se ha equivocado.

Cáncer: Tratar fríamente sin motivos.

Leo: Humillar a los demás.

Virgo: Dar su brazo a torcer por alguien.

Libra: Empezar una pelea.

Escorpión: Olvidar una traición.

Sagitario: Mentir a los demás.

Capricornio: Meterse en la vida privada de los demás.

Acuario: Querer a alguien por pena.

Piscis: Traicionar a alguien que ama.

Las relaciones más tóxicas y peligrosas del zodiaco

Leo y Escorpión

Aries y Capricornio

Tauro y Leo

Géminis y Escorpión

Leo y Capricornio

Aries y Cáncer

Géminis y Piscis

Virgo y Sagitario

Aries y Piscis

Escorpión y Acuario

Géminis y Géminis

Leo y Leo

Escorpión y Escorpión

¿A qué signo zodiacal le gusta resolver?