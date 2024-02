Horóscopo chino año del dragón: signos que recibirán dinero y éxito en febrero

El 2024 está de tu lado, será un año de plenitud, abundancia y de ver el resultado de todo el trabajo que has realizado para alcanzar tus metas. Es un periodo en que, sin dejar de trabajar por tus sueños, vas a poder cosechar todo lo que sembraste con plenitud y confianza en ti. Descubre todo lo que al año del dragón trae para ti este 2024 en este horóscopo.

La astróloga española Esperanza Gracia tiene para ti las mejores predicciones del horóscopo chino para este febrero, mes en que inicia el año del dragón y que traerá para ti la plenitud económica que deseas en este año. Recuerda que la suerte está de tu lado, sólo debes plantear bien tus objetivos y no rendirte en el día a día.

Sigue leyendo:

¿Cuándo empieza y termina el Año Nuevo Chino 2024?

Año Nuevo Chino: 2 objetos que debes eliminar de tu hogar si buscas atraer buena fortuna y dinero

Signos que recibirán dinero y éxito en febrero gracias al año nuevo chino

El año nuevo lugar inicia el próximo 10 de febrero y con él llegan un sinfín de oportunidades para los signos del zodiaco chino que se basa en 12 animales. Algunos de ellos tendrán un mes muy próspero en lo que respecta al dinero y la abundancia. A continuación te damos las predicciones para los signos según su animal en la astrología oriental.

El Año Nuevo Chino comienza el 10 de febrero con el reinado del Dragón de Madera y termina el 28 de enero de 2025. El signo del Dragón simboliza riqueza, liderazgo y valentía. El dragón es considerado un animal sagrado, portador de buen augurio. Por otro lado, el elemento madera simboliza la creatividad, la generosidad y la sabiduría en la cultura china. Un año donde rige este elemento es propicio para construir, concretar, manifestar.

Dragón

Al ser tu año verás que las cosas se van solucionando de manera favorable en lo que respecta al dinero. Recibirás nuevas ofertas que no podrás dejar pasar, ya que es un momento que los astros alinean para ti. Deja atrás el miedo y anímate a resolver aquello que has dejado pendiente por meses, esta es tu oportunidad.

Rata

El año nuevo lunar traerá para ti el éxito que has buscado. Sin duda el trabajo que has realizado en los últimos meses se verá reflejado con una nueva propuesta laboral que no debes dejar pasar, no sólo mejorará tu vida económica, sino será un reto que te ayudará a concretarte como líder. No pierdas el piso y enfócate en seguir tu camino.

Caballo

A partir del 10 de febrero tendrás una racha de buena fortuna, pero no pierdas la cabeza, pues el dinero llegará más fácil y puedes volverte una persona que despilfarra sin pensar en un ahorro para el futuro. Date la oportunidad de disfrutar un gusto, pero no desperdicies tu dinero.

Aprovecha la suerte que te da el dragón de madera. Foto: Pixabay

Serpiente

Después de muchos conflictos la suerte está de tu lado, verás que se solucionan tus problemas financieros, pero ojo pues llega a a ti una oportunidad única que te permitirá crecer, sólo ten cuidado con quién haces negocios y recuerda que aunque se trate de familia o amigos debes poner todo en orden para que no te sorprendan y te lleves una desilusión.

Gallo

Este año del dragón verás que tus planes se concretan para hacerte replantear tu vida. Pero no te asustes pues es una gran oportunidad para iniciar ese negocio que tanto deseas. Es momento de aprovechar esa buena racha con el dinero para sacar ventaja y hacer que se multiplique, ya sea con una inversión o con una sociedad.

Cabra

El dinero llama a tu puerta, y verás que con él atraes el éxito en el amor, pues sabes que eres una persona que llama mucho la atención y a quien no le gusta pasar inadvertida. No pienses que el amor llega a ti sólo por interés, tendrás oportunidad de vivir una relación de mucha felicidad e incluso pensarás en planes más serios.