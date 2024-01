Lo bueno y lo malo de la NFL de las finales de Conferencia

Amantes de los emparrillados, los partidos de este domingo no nos decepcionaron en lo más mínimo, ya que los cuatro finalistas dieron lo mejor de sí, aunque esto no fue suficiente para los Ravens y Lions, quienes se quedarán con el mal sabor de boca de haber estado a un paso del Super Bowl, sin embargo, tanto San Francisco como Kansas City, quien busca el bicampeonato, son justos finalistas, por lo que se verán nuevamente las caras en un par de semanas, partido en el que los de la Bahía tratarán de cobrar revancha del último Super Bowl al que llegaron, el cual fue en la temporada del 2019, donde fueron derrotados por los Chiefs, comenzando ahí la dinastía de Andy Reid y Patrick Mahomes.

El próximo fin de semana se entregarán los premios a los jugadores más destacados de la temporada regular, en los cuales Lamar Jackson seguramente se llevará el trofeo como el MVP, aunque este premio no servirá de consuelo para él, ya que su meta era llegar al Super Bowl esta temporada.

Esta semana, los jugadores de San Francisco y de Kansas City tendrán la oportunidad de descansar y recuperarse de las heridas de guerra que sufrieron durante el fin de semana, mientras que comienzan a alistarse para la batalla final que se disputará en la ciudad del pecado el próximo domingo 11 de febrero, partido para el que las casas de apuestas dan como favoritos a los 49ers por un punto de diferencia.

A continuación, les tenemos el resto de la información de lo acontecido durante las finales de Conferencia:

Lo Bueno

Los Kansas City Chiefs se han acostumbrado solamente a ganar durante los últimos años, y es que de las cinco temporadas que Patrick Mahomes lleva jugando en la NFL, ésta será su cuarta aparición en un Super Bowl, lo cual es algo impresionante, ya que a sus 28 años de edad se encuentra empatado con Jim Kelly, quien, para su mala fortuna, jamás fue capaz de levantar el trofeo Vince Lombardi, a pesar de haber llegado en cuatro ocasiones, siendo superado únicamente por dos legendarios mariscales de campo, siendo éstos Tom Brady y John Elway, quienes llegaron hasta la gran final en diez y cinco ocasiones, respectivamente.

La tercera vez sí fue la vencida para San Francisco, ya que en las dos temporadas anteriores habían sido eliminados en la final de Conferencia, primero fueron los Rams quienes los sacaron y después los Eagles fueron sus verdugos, por lo que en esta ocasión era imperativo que sacaran la victoria, lo cual consiguieron de manera muy dramática, después de haberse encontrado 17 puntos por debajo en la primera mitad, pero para la segunda parte Shanahan supo cómo reacomodar a sus piezas, quienes salieron a dejarlo todo en la cancha.

Con la bestial actuación que ha tenido Travis Kelce durante estos playoffs, el día de ayer llegó a 156 recepciones en postemporada, rompiendo la marca de Jerry Rice que era de 151.

Lo más impresionante de esta dupla entre Patrick Mahomes y Travis Kelce es que, además de poder seguir llenándose de anillos, podrían seguir seguir rompiendo récords durante el Super Bowl, ya que Kelce se encuentra a tan solo tres recepciones de anotación de empatar al mismo Jerry Rice como los jugadores que más pases de anotación han recibido durante los playoffs.

Con la actuación de Brock Purdy en la segunda mitad del juego de ayer, en la que completó 13 de 16 envíos y corrió para 52 yardas, cada día se encuentra más cerca de poderse quitar la etiqueta de ser solamente un jugador que sabe manejar el resultado, ya que tuvo que venir de atrás para llevar a su equipo a remontar un marcador por demás adverso, terminando así con más de 300 yardas totales y una anotación, además de una intercepción, misma que sufrió en la primera mitad, lo cual ha sido una de sus principales debilidades, ya que debido a su estatura, alcanzaron a desviarle el pase al momento de lanzarlo, cayendo éste en manos de la defensiva contraria, sin embargo, esto no bastó para acabar con su espíritu de lucha.

La dominante actuación de la defensiva de Kansas City, la cual ha sido vital durante toda esta temporada, ya que los Chiefs no se encontrarían en el Super Bowl de no ser por ellos.

Durante todo el encuentro mantuvieron en jaque a la ofensiva comandada por Lamar Jackson, quien lució muy frustrado durante la segunda mitad del encuentro, ya que las constantes presiones de la línea defensiva no le permitieron correr, como acostumbra hacerlo, por lo que fue capturado en cuatro ocasiones y la intercepción que sufrió fue producto de lo mismo, ya que Jackson nunca se encontró cómodo en la bolsa de protección, y en su afán de conseguir puntos para su equipo, lanzó un balón hacia la zona de anotación dirigido a su ala cerrada Isiah Likely, quien se encontraba con triple cobertura.

Así mismo, fue crucial el balón suelto provocado por el defensivo L´Jarius Sneed, quien, con un oportuno manotazo en la zona de gol, logró zafarle el balón al receptor Zay Flowers, el cual ya se encontraba volando por los cielos al mismo tiempo que se saboreaba su segunda anotación del partido, misma que no llegó gracias a esa oportuna intervención del defensivo, quitándoles lo que parecían seis puntos seguros para la ofensiva de Baltimore, y devolviéndole el balón a Kansas City.

Esta defensiva de Kansas City será una verdadera pesadilla para Brock Purdy, si la línea ofensiva de San Francisco sale dormida en el Super Bowl.

A pesar de la derrota, es de aplaudir lo realizado por el equipo de Detroit esta temporada, ya que recordemos que apenas en la temporada del 2021 terminaron con récord de 3 victorias y 13 derrotas, quedando así en el último lugar de la Conferencia Nacional, mientras que este año, gracias a sus 12 victorias, fueron el primer lugar de su División, y lo más importante es que es un equipo repleto de jugadores muy jóvenes, por lo que lo mejor está por venir para ellos en los próximos años.

El próximo Super Bowl se encuentra proyectado para ser el más visto en la historia de la NFL, y el Comisionado Roger Goodell se lo tendrá que agradecer no solamente al gran desempeño de los equipos de la liga, sino que también a la excelente campaña de marketing que las televisoras han hecho durante los partidos de Kansas City, dándole constante seguimiento a la cantante del momento Taylor Swift, atrayendo así a una afición que antes no existía, la cual esta temporada ha ido aprendiendo a agarrarle cariño a este noble deporte que es el fútbol americano.

LO MALO

Durante el encuentro de los Lions, su entrenador Dan Campbell, quien durante la temporada regular decidió jugársela en varias ocasiones en cuarta oportunidad, se murió hasta el final con la suya, ya que ayer en dos ocasiones en las que su equipo se encontró a menos de 30 yardas de anotar, decidió jugársela en cuarta, en lugar de haber ido por el intento de gol de campo, lo cual fue contraproducente para Detroit, ya que en ambas ocasiones fueron detenidos por la defensiva de San Francisco, la cual contó con un poco de suerte, ya que no fueron malos los pases de Jared Goff, sin embargo, sus receptores no pudieron atrapar el balón cuando más lo necesitaban.

Campbell, a pesar de sus comentarios al final del partido, en los cuales dijo que no se arrepiente de sus decisiones, seguramente cambiará para la próxima temporada la forma en la que su equipo encare este tipo de situaciones, ya que existen ocasiones en las que es mejor irse sobre lo más seguro, en lugar de estar arriesgando perder oportunidades así, y más si es contra equipos que tienen mucho colmillo como lo es San Francisco.

A Todd Monken, Coordinador Ofensivo de los Ravens, junto con su entrenador en jefe John Harbaugh, no les funcionó la estrategia del equipo al ataque, y es que, después de la primera mitad, prácticamente abandonaron el juego por tierra. Ayer los corredores de Baltimore únicamente se conjuntaron para ocho acarreos, mismo número de corridas que tuvo Lamar Jackson, por lo que durante el último cuarto se volvieron completamente predecibles, cuando solamente iban abajo por no más de 10 puntos, lo cual agradeció enormemente la defensiva de Kansas City, quienes se limitaron a detener el ataque aéreo, mandándole cargas constantemente al propio Lamar, quien no pudo vestirse de héroe en esta ocasión.

Lo que hizo ayer el equipo de San Francisco fue una remontada que quedará en los anales de la historia, sin embargo, en el Super Bowl no pueden permitirse el lujo de tener un inicio de partido tan catastrófico nuevamente, ya que, por segunda semana consecutiva, la defensiva no podía detener la carrera, y su ataque tampoco podía mover las cadenas.

Si bien es cierto que los ajustes en el medio tiempo, tanto a la ofensiva como a la defensiva, han funcionado a la maravilla, la realidad es que los Chiefs de Andy Reid se han convertido en uno de los equipos más dominantes en la historia de este deporte, y ya saben lo que es ganarle a Kyle Shanahan y sus Niners en el Super Bowl, por lo cual deberán de dar el mejor partido de sus vidas si es que quieren poder llevarse su sexto título.

Después de que se juegue el Super Bowl, tendremos que esperar casi siete meses para que volvamos a tener un partido de temporada regular, ya que será hasta el 5 de septiembre cuando se juegue el primer partido, por lo que solamente nos queda un partido oficial para disfrutar de aquí hasta entonces.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff