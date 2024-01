5 canciones de Luis Alberto Spinetta que demuestran el genio artístico que fue y te harán sentir en la Argentina de los 80

Cualquier amante del rock en español es capaz de reconocer a los principales exponentes que hicieron historia a través de su música y, sin duda alguna, uno de los más amados es Luis Alberto Spinetta, quien falleció el 8 de febrero del 2012, dejando un gran vacío en el corazón verde de sus fans, quienes se han negado a dejar morir su memoria. Es así como cada 23 de enero (desde el 2015) se celebra en Argentina el Día Nacional del Músico en honor al nacimiento de "El Flaco", quien cambió por completo la historia de la música, regalándonos un legado repleto de letras y melodías que continúan acompañando a miles de personas en su transitar por la vida.

5 canciones de Spinetta para recordar su grandeza musical

Luis Alberto Spinetta, nacido el 23 de enero de 1950 en Buenos Aires, no solo fue un músico prolífico sino también el autor de canciones inmortales como "Rezo por vos", "Muchacha ojos de papel", "Todas las hojas son del viento" y "Seguir viviendo sin tu amor", entre muchas otras. Su legado perdura como un hito en la historia del rock argentino, por lo que si no lo has escuchado, aquí te dejo la oportunidad perfecta para conocer la mente de "El Flaco" desde una selección (muy complicada, por cierto) de cinco canciones que lo lanzaron al infinito musical para permanecer aún después de su partida.

Este destacado cantautor, líder de bandas históricas como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto, dejó una huella imborrable en la cultura popular con su estilo poético y una intencionalidad musical única.

Cantata de puentes amarillos

"Pescado Rabioso" es una de las bandas en donde Spinetta demostró su talento y esta canción en específico revela una complejidad simbólica, transmitiendo una sensación de desilusión y tristeza. A través de versos abstractos, el cantante aborda temas de identidad y moralidad, cuestionando los valores sociales y la naturaleza de las relaciones humanas, mostrando metáforas sobre las dificultades de mantener conexiones, representadas por el puente como símbolo de conexión entre personas. De la misma forma, la canción utiliza colores, texturas e imágenes para sugerir que, a pesar de las dificultades, el amor y las conexiones pueden otorgar significado y propósito a la vida.

Seguir viviendo sin tu amor

Aquí, podemos encontrarnos sumergidas en las complejidades emocionales de la pérdida y el amor no correspondido, la letra transmite el dolor de la separación y la dificultad de seguir adelante sin la persona amada, destacando el deseo persistente de estar cerca y experimentar el calor del afecto perdido. Por su parte, el coro resalta la idea de que la vida carece de significado sin amor, utilizando la metáfora de un mundo sin luz solar para ilustrar la oscuridad que acompaña la ausencia de afecto y aunque se hacen esfuerzos por reconectar, la canción reconoce la posible inutilidad de tales intentos, dejando al viento como un eco melancólico del pasado. Es así como esta poderosa y emocional composición, acentuada por un conmovedor solo de guitarra, captura la esencia de la ruptura amorosa.

Post-Crucifixion

La profunda exploración de Pescado Rabioso en esta canción desentraña temas de dolor, soledad y resignación, así como la búsqueda de consuelo y el anhelo de ser abrazado por la "Madre del Dolor", evidenciado por un coro que clama repetidamente por ese apoyo maternal. El protagonista se siente desconectado de su propio cuerpo, sugiriendo una posible crisis espiritual o tormento emocional profundo, mientras se intensifica la sensación de soledad, subrayando una aceptación sombría de las circunstancias; de la misma forma, se habla sobre una calma en torno a la muerte, creando una atmósfera de incertidumbre sobre el futuro del protagonista, sumergiéndose en un sentido profundo de dolor y existencialismo, buscando consuelo y comprensión en medio de la soledad y la resignación, mientras se insinúa un anhelo persistente de conexión, aceptación y liberación del sufrimiento.

A estos hombres tristes

"Almendra" fue otro de los proyectos musicales en los que participó Spinetta y gracias a ello pudimos conocer esta canción nos ofrece una melancólica reflexión sobre la soledad y el aislamiento en la vida urbana contemporánea, la letra pinta un retrato de un hombre desconectado de la sociedad, luchando por hallar su lugar en el mundo, mientras advierte sobre la pérdida del verano debido a la pasión citadina, instando al protagonista a encontrar alegría y propósito. También te invita a abrazar la espiritualidad y explorar caminos desconocidos, mientras se aboga por vivir libre de expectativas sociales, representado por el color azul; de la misma forma insta al uso de la voz para expresarse, enfatizando que cada momento es valioso y subraya la abrumadora sensación de desconexión en la bulliciosa ciudad, llevando la canción a un llamado a encontrar significado, propósito y conexión en medio de la complejidad de la vida urbana.

Bajan

Esta cautivadora canción perteneciente también a la banda Pescado Rabioso sumerge al oyente en una exploración poética del tiempo y las diversas emociones vinculadas a su paso; Spinetta reflexiona sobre sueños y aspiraciones, buscando comprender su potencial tangible y a través de versos que aconsejan no apresurarse y no obsesionarse con el tiempo, destacando la importancia de la paciencia en la percepción del mismo. El coro evoca la fugacidad del tiempo, fusionando día y noche, y contrasta el deseo de luz y esperanza con la serenidad de la luna, elogiando la belleza cuando no se teme al transcurrir del tiempo, es así como la canción te invita a desacelerar y apreciar el presente mientras se navega por las incertidumbres del futuro.

¿Por qué la carrera de Spinetta cambió el rock en español para siempre?

La carrera de Luis Alberto Spinetta dejó una marca indeleble en la historia del rock en español y contribuyó significativamente a su evolución, ya que su habilidad para fusionar géneros musicales, experimentar con nuevos sonidos y crear letras poéticas y profundas marcó un contraste con la música convencional de la época. A lo largo de su carrera, Spinetta también exploró una amplia variedad de géneros musicales, desde el rock psicodélico hasta el jazz y la música folklórica, por lo que su versatilidad y disposición para desafiar las convenciones ayudaron a diversificar y enriquecer el panorama musical en español.

Sus contribuciones a bandas como Almendra y Pescado Rabioso introdujeron complejidades líricas y melódicas en el rock en español.

Y es que Spinetta no solo fue un músico, sino también un poeta destacado, ya que sus letras eran profundas, poéticas y a menudo introspectivas y su habilidad para combinar la poesía con la música elevó el nivel artístico del rock en español y abrió nuevas posibilidades para la expresión lírica en el género. Es por ello que el impacto de Spinetta se ha perpetuado a través de generaciones e incluso muchos músicos contemporáneos y posteriores reconocen su influencia y han continuado experimentando con diferentes estilos y temáticas líricas, por lo que su legado ha contribuido a la riqueza y diversidad del rock en español hasta la actualidad.