Los rasgos que pueden indicar un trastorno de sociopatía en la infancia, según la tríada de MacDonald

Desde hace varios años los asesinos en serie han cobrado gran notoriedad en la mente de algunas personas e incluso el cine y la televisión ha ahondado más en la vida de estas personas, planteando así una interrogante entre las y los amantes del crimen real: ¿Los asesinos en serie nacen o se hacen? Y aunque hay muchas teorías que buscan explicar estos crueles comportamientos, es la "Tríada de MacDonald" la que ha servido como guía desde mediados de la década de los 60, cuando el investigador John MacDonald pareció dar una respuesta a tal interrogante.

¿Qué es la tríada de MacDonald?

También conocida como la "triada del sociópata", esta teoría fue propuesta por el psiquiatra John Marshall MacDonald en su artículo de 1963 titulado "The Threat to Kill" (La amenaza de matar), éste modelo afirma que existen tres rasgos comunes en individuos con tendencias sociópatas. Eso se descubrió durante un estudio realizado por MacDonald en el Hospital Psicopático de Colorado, ahí estudió a cerca de 100 pacientes que habían expresado amenazas de homicidio y descubrió que todos tenían algunas características en común.

Richard Chase fue un asesino en serie, caníbal y necrófilo estadounidense que mató a seis personas en Sacramento, California, desde diciembre de 1977 hasta enero de 1978. Fue apodado "El Vampiro de Sacramento".

Según este modelo, la mayoría de las personas que cometen delitos violentos en la edad adulta muestran patrones de conducta agresiva durante su infancia, incluyendo tendencias como la piromanía, la crueldad animal y episodios de enuresis. Según MacDonald, aquellos que se convierten en asesinos seriales han exhibido al menos dos de estos tres comportamientos durante su infancia y además presentan un historial de maltrato y abuso; estas conductas pueden describirse como:

Piromanía

De acuerdo con las investigaciones de MacDonald, las personas que han experimentado humillaciones en su niñez albergan una ira reprimida que eventualmente buscará expresarse de alguna manera. En el caso de niños maltratados por sus padres o acosados por compañeros de escuela, la incapacidad para defenderse puede llevarlos a canalizar su frustración mediante la destrucción de objetos, siendo el fuego una de las formas más agresivas de manifestar esta hostilidad acumulada. La atracción y placer al observar el avivamiento de las llamas se vinculan a la conciencia de la gravedad que implica para la integridad de los demás la propagación del fuego.

La piromanía, caracterizada por la atracción hacia el fuego y la tendencia a provocar incendios, ha sido objeto de estudio en relación con la predicción de conductas violentas y antisociales en la adultez, especialmente cuando se manifiesta durante la infancia.

Maltrato animal

Según John Marshall MacDonald y expertos en asesinos seriales, como el agente del FBI Alan Brantly, se ha observado que algunos individuos con tendencias homicidas y maltratadores comienzan desde temprana edad torturando y matando animales, esta conducta se interpreta como un tipo de entrenamiento que anticipa sus acciones futuras contra víctimas humanas.

MacDonald afirma que el maltrato a animales les proporciona una sensación de control sobre la situación, algo que les falta cuando son víctimas de maltrato. Esta conducta representa una replicación de las agresiones sufridas, transformando a estos individuos de víctimas a verdugos y dado que no pueden enfrentar directamente a sus agresores, buscan animales indefensos, que no ofrecerán resistencia ni podrán expresar quejas mientras son sometidos.

La raíz de estas conductas, al igual que en el caso de la piromanía, se encuentra en la humillación y frustración derivadas de la incapacidad para vengarse de aquellos que les han causado daño.

Enuresis

La enuresis, mejor conocida como "hacerse pipí en la cama", se convierte en un componente relevante en el modelo de MacDonald ya que sugiere que esta variable guarda alguna relación con la tendencia a la piromanía y la crueldad animal. El diagnóstico de enuresis se establece cuando el individuo se ha orinado más de dos veces a la semana durante un periodo mínimo de tres meses.

No obstante, la experiencia de la enuresis después de los cinco años puede resultar sumamente humillante para el niño, especialmente si los padres no abordan la situación de manera saludable y, en lugar de comprender, lo perciben como motivo de castigo. Aunque aparentemente no violenta, la enuresis puede afectar significativamente la autoconfianza del individuo, generando un malestar psicológico y emocional considerable.

Este aspecto subraya la importancia de abordar no solo las conductas violentas, sino también los factores que contribuyen a la fragilidad emocional y social del individuo en desarrollo.

¿La tríada de MacDonald es efectiva para detectar un posible psicópata?

Aunque este estudio revolucionó por completo la investigación sobre el crimen real, también ha sido un detonante para tener una percepción equivocada sobre la formación de los psicópatas, ya que actualmente se ha comprobado que no es necesario exhibir estas conductas específicas durante la infancia para convertirse en un asesino en serie, ni manifestar alguna de ellas garantiza automáticamente el desarrollo de una psicopatía.

Ed Kemper es un asesino en serie estadounidense al que se conoce también como "El asesino de las colegialas" y estuvo activo en la década de 1970.

De la misma manera, se han encontrado algunas limitaciones en el estudio ya que la investigación se basó en una muestra de 48 pacientes psicóticos y 52 no psicóticos, todos con comportamientos agresivos y sádicos, que compartían la experiencia de haber intentado matar a alguien, con edades que abarcaban desde los 11 hasta los 83 años y una distribución equitativa de hombres y mujeres, esto quiere decir que la muestra fue muy reducida y se ha catalogado como "poco representativa de la diversidad de la sociedad".